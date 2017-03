42-Jähriger mutmaßlich unter Drogeneinfluss im Verkehr

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Polizisten haben in Berlin-Charlottenburg einen 42-jährigen Autofahrer gestellt, der mutmaßlich unter Drogeneinfluss stand und ohne Führerschein fuhr. Das Auto war den Polizisten am Dienstagvormittag aufgefallen, als es ohne zu blinken aus einer Einfahrt und in auffällig langsamer Geschwindigkeit fuhr. Der Mann gab an, Führerschein und Fahrzeugpapiere nicht bei sich zu tragen, wie die Polizei mitteilte. Ermittlungen ergaben jedoch, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis besitzt, das Auto weder zugelassen noch versichert war sowie mit falschen Siegeln versehen war. Darüber hinaus bestand der Verdacht, dass der Mann Drogen genommen hatte. Er wurde in eine Gefangenensammelstelle gebracht und konnte nach einer Blutentnahme wieder nach Hause gehen.