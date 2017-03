So geht es weiter im Undine-Märchenwettbewerb

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) (tms) 273 neue Märchen sind verdammt viel Lesestoff - und eine großartige Grundlage für wunderbare Diskussionen. Einigkeit über die literarischen Sieger im 13. Undine-Märchenwettbewerb bestand jedenfalls erst nach dreistündiger Jury-Sitzung in der Fouqué-Bibliothek. Zuvor hatten sich die drei Juroren Cornelia Stabrodt (Fouqué-Bibliothek), Rolf Barth (Schriftsteller) und Thomas Messerschmidt (BRAWO) jeweils im heimischen Wohnzimmer mit den Wettbewerbsbeiträgen befasst, sie gelesen, nach Preiswürdigkeit sortiert und Stichpunkte gemacht, um in der Jurysitzung Argumente für Für oder Wider zu haben. Einvernehmlich galt es, sich auf 15 Sieger zu einigen. Das fällt am leichtesten, wenn ein Märchen bei allen Juroren als Favorit einsortiert ist. Das war diesmal in vier Fällen so. Gab es "nur" zwei Fürsprecher, musste Überzeugungsarbeit geleistet werden. Dann wurden Textpassagen zitiert, Textaufbau und typische Märchenmerkmale hinterfragt, Kreativität und Fantasie bewertet. Nach exakt 185 Minuten waren die vier Hauptpreisträger und die Gewinner der elf Sonderpreise gefunden. Bekanntgegeben und vorgestellt werden die Sieger und ihre Werke im Rahmen der Märchen-Matinee - unter Mitwirkung des Brandenburger Jugendtheaters und der Musikschule "Vicco von Bülow" - am 19. März ab 11:00 Uhr in der Studiobühne des Brandenburger Theaters. Alle Wettbewerbsteilnehmer und Märchen-Freunde sind herzlich eingeladen.