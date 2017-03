Große Privatspende fürs Hospiz

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) (tms) 1.819,92 Euro sind das finanzielle Erbe ihrer Mutter und nun auf dem Konto des Hospizes. "Ich weiß, dass hier schwerkranken Menschen geholfen wird. Das wäre im Sinne meiner Mutter", begründet Anett Rostalski. Am 21. Juni 2016 war ihre an Krebs erkrankte Mutter gestorben und hatte u.a. ein kleines finanzielles Polster hinterlassen, das unter den Hinterbliebenen aufgeteilt wurde. Mit ihrem Anteil wollte Anett Rostalski etwas Gutes tun und fragte bei der Jedermann-Gruppe nach, ob man fürs Hospiz spenden könne. "Solche Anrufe gibt es nicht oft", bekennt Geschäftsführer Sven Rohde. Meistens sind es Vereine und Firmen und manchmal auch Angehörige von Bewohnern, die spenden. Fürs Hospiz eine Notwendigkeit, "denn wir sind nicht durchfinanziert, müssen 5% der Gesamtkosten als Eigenanteil aufbringen. Das sind im Jahr bis zu 40.000 Euro", berichtet Rohde. "Wer was übrig hat, was er nicht zum Leben braucht, ist hier an der richtigen Stelle", findet Anett Rostalski. Wohl dem, der das Hospiz nicht in Anspruch nehmen müsse. Für unheilbar Kranke aber ist's eine segensreiche Einrichtung. Sie finden - wie hier in der Bauhofstraße - Trost und Begleitung in der letzten Lebensphase. Und zwar in wohnlicher Atmosphäre. Dazu trägt Rostalskis Spende bei, die zur Hälfte in die Frühlingsbepflanzung investiert wird. Der ist ein aktueller Spendenaufruf gewidmet, "denn wir wollen das Hospiz wieder in ein Blumenmeer verwandeln", begründet Sven Rohde.