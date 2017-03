Digitalwelten junger Menschen

artikel-ansicht/dg/0/

Ostprignitz-Ruppin (MZV) Die digitale Medienwelt schreitet mit vielen Neuerungen immer rascher voran. Dagegen, dass Eltern, Lehrer und Erzieher mit ihren Sprösslingen und Schützlingen da oft nicht mehr Schritt halten, wird das Medienzentrum des Landkreises Ostprignitz-Ruppin etwas tun. Bei einem Medienkompetenztag am 31.August, werden die Pädagogen so fachgerecht geschult, dass sie nicht nur wissen, wie Jugendliche heute digital kommunizieren, sondern auch, wie sie die neue Medienwelt effektiv in den Unterrichtsalltag einbauen können.

Erörtert werden Themenbereiche wie die Kommunikationswelten der Jugendlichen. Des Weiteren geht es darum, welche Identitäten in den Netzwerken entwickelt werden, aber auch ums Urheberrecht. Schließlich geht es um den Umgang mit Lern-Plattformen, Applikationen für mobile Datenträger, also Apps, sowie um das Erstellen eines Web-Films. Gerade dabei wird auch das Augenmerk darauf gelegt, solche Medienmöglichkeiten auch in den Unterrichtsalltag einfließen zu lassen - und so die Medienkompetenz gerade der Jugendlichen zu stärken.

"Unsere Hauptzielgruppe sind zwar Lehrkräfte aller Schulformen, aber wir sind grundsätzlich für alle interessierten Bürger offen", sagte die Leiterin des Medienzentrums, Karin Kloke. Sie erlebe selbst in der täglichen Praxis, dass die Möglichkeiten der Mediennutzung nicht immer ausgeschöpft werden. Deshalb sei der Kompetenztag ein wichtiger Beitrag, die digitalen Fähigkeiten jener Erwachsenen zu stärken, die viel mit Kindern und Jugendlichen umgehen. Zurückgegriffen wird dabei auf Experten wie den Kulturwissenschaftler Andreas Klisch, der auch bei der Kinder- und Jugendbuchmesse in März zu hören sein wird.

Der Medienkompetenztag beginnt am Donnerstag, 31.August, um 10Uhr im Medienzentrum Ostprignitz-Ruppin, Alt Ruppiner Allee 39. Das Zentrum ist unter 03391 769134 zu erreichen.