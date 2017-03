Nico Zehmke verlässt Granseer Amtsverwaltung

artikel-ansicht/dg/0/

Gransee/Nassenheide (GZ) Der neue Leiter der Nassenheider Straßenmeisterei heißt Nico Zehmke. Der stellvertretende Fachbereichsleiter für Finanzen, Liegenschaften, Bauen und Planen im Amt Gransee wechselt zum 1. Juli zum Landesbetrieb Straßenwesen. "Der Rückzug hat persönliche Gründe, verbunden mit einer beruflichen Neuorientierung", heißt es in einer Erklärung aus der Amtsverwaltung zum Wechsel des 39-Jährigen. "Ich konnte viel in der Granseer Verwaltung lernen und bin für die stete Unterstützung, die mir entgegengebracht wurde, sehr dankbar", so Zehmke.