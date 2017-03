Mannschaften fürs Drachenbootrennen gesucht

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Es ist ein ehrgeiziges Ziel: Das Neuruppiner Drachenbootrennen soll wieder das Größte in der Region werden. Dafür suchen die Veranstalter vom Stadtmarketing Neuruppin bereits jetzt Mannschaften, die sich am Sonnabend, 6. Mai, auf dem Ruppiner See vor dem Bollwerk miteinander messen wollen. Willkommen sind sowohl Kinder- und Erwachsenen-Teams, Männer-, Frauen- oder gemischte Mannschaften. "Das Teamerlebnis zählt", heißt es in dem Aufruf der Organisatoren. Dafür verspricht das Stadtmarketing einen Wettkampf unter professionellen Bedingungen mit modernster Zeitnahmetechnik. Dazu ein "abendliches Showprogramm der Extraklasse", bei der die Teilnehmer ihre Rennerfolge gleich feiern können. Auch ein kulinarisches Angebot ist auf dem Festgelände zu finden. Eingebettet ist das Drachenbootrennen in das Mai- und Hafenfest, das von Freitag, 5. Mai, bis Sonntag, 7. Mai, am Bollwerk stattfindet.