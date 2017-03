artikel-ansicht/dg/0/

Zwickau (dpa) Nach einem Brandanschlag auf ein Asylbewerberheim im sächsischen Zwickau ist ein 32 Jahre alter Mann zu vier Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Das Landgericht Zwickau sprach den geständigen Berufskraftfahrer am Dienstag des versuchten 15-fachen Mordes und der versuchten schweren Brandstiftung schuldig. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Familienvater am 22. Mai 2016 zwei Molotowcocktails in das Asylbewerberheim geworfen hatte.