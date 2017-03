artikel-ansicht/dg/0/

Rheinsberg (MZV) Rheinsbergs Abgeordnete wollen sich an Bund und Land wenden, um kostenloses Mittagessen an Schulen und Kitas zu ermöglichen. Der Hauptausschuss einigte sich am Montagabend einstimmig darauf, sich mit dem Ansinnen an die Gesetzgebung zu wenden. Zuvor soll im Sozialausschuss ein entsprechender Text an die Ministerien ausgearbeitet werden. Ursprünglich geht der Vorstoß auf einen Antrag der Fraktion BVB/Freie Wähler zurück. Die Gruppierung wollte aber, dass die Stadt selbst das kostenlose Mittagsangebot finanziert. Die Verwaltung hat nun errechnet, wie viel das kosten würde: Bei derzeit insgesamt 934 Kindern, die an den Schulen und Kitas im Stadtgebiet betreut werden, fielen pro Jahr 490800 Euro an. Petra Pape von der Fraktion BVB/Freie Wähler sah ein, dass das für Rheinsberg nicht zu stemmen sei - zumal sie auch keinen Vorschlag zur Gegenfinanzierung vorlegen konnte. SPD-Fraktions-Chef Sven Alisch wollte das Ansinnen dann aber doch nicht aufgeben und machte sich den Vorstoß der Freien Wähler zu eigen. Er schlug jedoch vor, die gesetzgebende Ebene in die Verantwortung zu nehmen.