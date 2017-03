Berlin zieht internationale Kongresse an

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Mit zahlreichen Großveranstaltungen will sich Berlin in diesem Jahr als Kongressstandort etablieren. Wenn es um Zukunftsthemen gehe, würden sich immer mehr Organisatoren für die Hauptstadt entscheiden, sagte Heike Mahmoud, Abteilungsleiterin in der Marketinggesellschaft "Visit Berlin". Im vergangenen Jahr hätten insgesamt 11,5 Millionen Teilnehmer rund 138000 Tagungen in Berlin besucht. Die meisten Veranstaltungen beschäftigen sich mit Themen aus Medizin und Wissenschaft sowie mit digitalen Themen.