Neuer BER-Chef will im Sommer liefern

Schönefeld (dpa) Der neue Chef des Hauptstadtflughafens, Engelbert Lütke Daldrup, will bis zum Sommer einen Zeitplan für die Fertigstellung der Baumaßnahmen am neuen Berliner Flughafen BER vorlegen. Danach solle ein Fahrplan für die Inbetriebnahme erarbeitet werden.

Der Brandenburger Flughafenkoordinator Rainer Bretschneider spricht am 02.12.2016 in Berlin vor der Aufsichtsratssitzung der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) zu Journalisten. Foto: Paul Zinken/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

"Wir werden dann intensiv diskutieren, wann der richtige Zeitpunkt ist, einen belastbaren, auf Herz und Nieren geprüften Fahrplan für die Inbetriebnahme vorzulegen. Da werde ich mich heute nicht festlegen", sagte Lütke Daldrup am Dienstag dem RBB. Bei der Terminplanung sei Sicherheit notwendig: "Es geht nicht darum, irgendeinen Termin zu benennen, sondern wir müssen einen Termin haben, den wir auch einhalten können."

Der bisherige Berliner Staatssekretär Lütke Daldrup soll als neuer Flughafenchef den BER an den Start bringen. Der Aufsichtsrat ernannte den 60 Jahre alten Stadtplanungs-Ingenieur am Montag einstimmig zum Nachfolger von Karsten Mühlenfeld, der nach eigenmächtigen Personalentscheidungen seinen Posten räumen musste.

Unterdessen hat Brandenburgs Flughafenkoordinator Rainer Bretschneider seine Bereitschaft signalisiert, den Vorsitz im Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft zu übernehmen. "Ich würde mich nicht verweigern", sagte er. Nach dem Rückzug von Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) braucht das Kontrollgremium einen neuen Chef. Auch die Berliner Senatoren Klaus Lederer (Linke) und Dirk Behrendt (Grüne) ziehen sich aus dem Gremium zurück.

Der Aufsichtsrat tagt am 17. März wieder, zunächst leiten die stellvertretenden Vorsitzenden die Sitzung. Neben Bretschneider ist das der Funktionär der Gewerkschaft Verdi, Holger Rößler. Der Berliner CDU-Generalsekretär Stefan Evers fordert eine Besetzung des Aufsichtsrates mit externen Fachleuten statt mit Politikern. "Alle Berliner Aufsichtsratsmandate sind neu zu besetzen", sagte Evers am Dienstag.

Dies sei nun eine Gelegenheit, endlich Sachverstand von außen in das Kontrollgremium für den Hauptstadtflughafen BER zu holen. Die CDU werde bei der Sitzung im Abgeordnetenhaus an diesem Donnerstag einen entsprechenden Antrag stellen. "Das wäre zumindest eine Chance in diesen Tagen, von der ein starkes Signal ausgehen könnte, in Zukunft die Einmischung der Politik in dieses Projekt zu reduzieren", meinte Stefan Evers.