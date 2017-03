Mutmacher Zukunftspreis

artikel-ansicht/dg/0/

Cottbus (MOZ) Bereits zum 14. Mal wird in diesem Jahr der Zukunftspreis Brandenburg vergeben, an Unternehmen aus verschiedensten Branchen und von verschiedenster Größe aus dem ganzen Land. Ab sofort sind Bewerbungen möglich.

artikel-ansicht/dg/0/1/1557658/

"Der Zukunftspreis bringt zwar kein Preisgeld, aber öffentliche Wahrnehmung." Für Gundolf Schülke, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostbrandenburg, ist das Grund genug, weshalb sich ab sofort märkische Unternehmen wieder für die Auszeichnung, die alle sechs Wirtschaftskammern gemeinsam tragen, bewerben sollten. Ganz ähnlich klingt das bei Knut Deutscher, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Cottbus: "Es lohnt sich immer, auf sich aufmerksam zu machen." Besonders das professionelle Video, das neben der Stele und der Berichterstattung in Brandenburger Medien zum Zukunftspreis gehört, eigne sich hervorragend dazu, das eigene Unternehmen der Öffentlichkeit und potenziellen Kunden vorzustellen.

Und tatsächlich bestätigen Preisträger der vergangenen Jahre bei einem gemeinsamen Auftritt zum Bewerbungsstart in Cottbus, wie wertvoll die öffentliche Würdigung für sie war. So habe das Video, eine "enorme Aufmerksamkeit beschert, der Film wird noch heute im Netz angeklickt", erzählt Goedele Matthyssen, Chefin der Confiserie Felicitas im zu Spremberg gehörenden Hornow (Spree-Neiße). 2010 hatte die Firma, die Schokolade in Handarbeit herstellt, den Preis bekommen. Und anschließend die eigene Zukunftsfähigkeit eindrucksvoll unter Beweis gestellt - mit einer neuen Produktionsstätte, Filialen in Potsdam und Dresden. Nur der Laden im BER ist noch verwaist. Öffentliches Lob, sagt Goedele Matthyssen, sei für die gesamte Belegschaft wohltuend. "Denn das ist alles echt harte Arbeit."

Das bestätigt auch Jens Brand, der mit seinem Felsenbau in Cottbus 2012 geehrt wurde. Als Unternehmer habe man sich um 1000 Dinge zu kümmern. Da sei es für das Team großartig gewesen, sich in den Medien wiederzufinden "und bestätigt zu bekommen, dass man auf dem richtigen Weg ist, das sorgt für Motivation, das macht Mut". Und auch Jens Brand betont die positive Rolle des "tollen Videos", das ebenfalls noch immer im Internet angeschaut werde.

Dass im vergangenen Jahr die SIK-Holzgestaltung aus Niedergörsdorf (Teltow-Fläming) mit dem Zukunftspreis geehrt wurde, hatte sogar in österreichischen Zeitungen Erwähnung gefunden, wie ein Holzhändler aus Bregenz, der Niedergörsdorf beliefert, SIK-Chef Klaus-Peter Gust berichtete. Für Gust ist der Zukunftspreis ein besonderes Zertifikat, das etwa für Nachhaltigkeit und Kreativität stehe. Denn viel zu oft gehe es nur um den billigsten Preis. Seine Spiellandschaften haben sich jedenfalls weltweit herumgesprochen, am Montag kam ein Auftrag aus Schanghai. In die Confiserie Felicitas übrigens hat SIK auch schon Spielgeräte integriert.

Für Mario Werner, Marktgebietsleiter der Deutschen Bank, die bereits seit 2005 die Ehrung unterstützt, ist der Zukunftspreis Beleg "der bunten Vielfalt der Brandenburger Unternehmen". Firmen sollten sich "ohne Scheu bewerben". Möglich ist das bis 4. Juni unter www.zukunftspreis-brandenburg.de.