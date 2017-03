Gegen das Undenkbare

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Ruhig Blut, möchte man rufen ob der Aufregung, die die gemeinsame Übung von Polizei und Bundeswehr zur Terrorabwehr in der Politik auslöst. Nichts davon verstößt gegen das Grundgesetz. Der Einsatz des Militärs gegen Feinde, die uns innerhalb Deutschlands bedrohen, steht auch nicht unmittelbar bevor. Fahrlässig wäre es jedoch, es zu unterlassen, rechtzeitig Möglichkeiten zu prüfen, wie diesen neuen Feinden begegnet werden kann, und Maßnahmen zu üben. Das ist es, was aktuell geschieht. Nicht mehr.

Parallel dazu und zum Streit der Parteien über einen Kampfeinsatz der Bundeswehr innerhalb Deutschlands prüfen längst die Juristen, ob, und wenn ja wie, dazu das Grundgesetz geändert werden müsste. Abzuwägen ist dabei dies: Wiegt der Wert, den die Trennung der Einsätze von Polizei und Bundeswehr historisch zweifellos hat, heute noch schwerer als die Verbesserung des Schutzes der Bevölkerung angesichts einer völlig veränderten Bedrohungslage, als es sie zur Geburtsstunde des Grundgesetzes gegeben hat?

Keine leichte Entscheidung, hat doch die Polizei in Berlin und München bewiesen, dass sie Großlagen alleine meistern kann. Doch was, wenn die Terroristen wie in Paris an mehreren Orten gleichzeitig zuschlagen? Was, wenn etwas nie Dagewesenes passiert? Gut möglich, dass wir dann froh sind, dass jemand frühzeitig das Undenkbare gedacht hat. Und geübt. Claus Liesegang