Athen (dpa) Vorbeifahrende Schiffe haben im Ionischen Meer zwischen Griechenland und Italien ein in Seenot geratenes Boot mit etwa 100 Migranten an Bord entdeckt. Wie das griechische Fernsehen (ALPHA-TV) unter Berufung auf die Küstenwache am Dienstag berichtete, alarmierte einer der Menschen an Bord per Handy die Küstenwache und erklärte, das Boot triebe herrenlos dahin.