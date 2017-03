Mit zwei Beifahrern auf der Flucht

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Mord an einer Rentnerin in Müllrose sowie die Tötung zweier Polizisten am Dienstag vergangener Woche in Oegeln (Oder-Spree) werfen weitere Fragen auf. Wie Polizeisprecher Ingo Heese jetzt mitteilte, konnten inzwischen die Personalien zweier Männer festgestellt werden, die am Tattag in Beeskow am Kreisel Bahnhofstraße aus dem Fluchtfahrzeug des mutmaßlichen Täters Jan G. ausgestiegen waren. Die Polizei hatte zuvor mehrfach dementiert, dass sie Erkenntnisse über zwei weitere Personen im Tatfahrzeug hat.