Für Vorsicht bestraft

Mit dem 9. Juni 2016 hat sich das Leben von Familie Gotthardt in Wustrau verändert. An jenem Tag war in ihr Haus eingebrochen worden. "Ich bin davon sehr betroffen. Das hätte ich mir nicht vorstellen können. Zumal unser Haus an einer Hauptstraße steht und der Einbruch zwischen 7 und 12 Uhr passiert", schildert Lutz Gotthardt. Die Einbrecher haben vor nichts Halt gemacht, waren in allen Zimmern und haben jede Schublade und jedes Fach geöffnet. "Vom Bad bis zum Kinderzimmer - einfach alles", beschreibt der Wustrauer das Ausmaß der Verwüstung, die das Paar damals vorgefunden hat. Natürlich haben die Einbrecher auch das gefunden, was sie suchten - vor allem Schmuck, einfach zu transportierende Technik wie Tablet und Fotoapparat und selbst eine Krankenkassenkarte. Der Schaden belief sich auf mehr als 4000 Euro.

Familie Gotthardt ist seit diesem Tag verunsichert. Wenn Silke Gotthardt abends allein im Haus ist, ist seither nicht mehr ausgeschlossen, dass sie sich fürchtet. Selbst dem Hausherren wird etwas mulmig, wenn Autos im Schritttempo vorbeifahren oder Unbekannte an der Tür klingeln und um Spenden bitten. "Man liest ja jeden Tag in der Zeitung, was hier los ist und wie oft eingebrochen wird", so der 56-Jährige.

Um ihrem gestiegenen Sicherheitsbedürfnis gerecht zu werden, hat Lutz Gotthardt in eine vom TÜV geprüfte Alarmanlage investiert. Diese springt an, wenn jemand Tür oder Fenster aufbricht. Dann ist ein lauter Sirenenton zu hören, und es gibt ein stetiges Blitzlicht, das auf die Situation aufmerksam machen soll.

Wenn die Anlage scharf geschaltet ist, ist das ebenfalls von draußen zu erkennen. Eine kleine rote LED-Lampe blinkt zirka alle zehn Sekunden - ähnlich den Alarmanlagen in Autos. "Ich dachte, das hält die Gauner ab", so Gotthardt. Wegen dieser kleinen LED-Leuchte und dem nach seiner Einschätzung stringenten Verhalten der Polizei hat er nun jeden Menge Ärger am Hals.

Im November stand mitten in der Nacht plötzlich die Polizei vor Gotthardts Tür. Eine Passantin hatte um 0.44 Uhr die Beamten gerufen, weil sie die kleine LED-Lampe irrtümlich für das Alarmsignal hielt. So viel Aufmerksamkeit unter Nachbarn findet Gotthardt gut: "Im Zweifel soll man ja auch die Polizei rufen", meint er. Bei den Beamten, die des nächtens noch vor seiner Tür standen und ohne Gangster wieder abfahren mussten, hat er sich noch bedankt. Wenige Wochen später flatterte dem 56-Jährigen aber ein Bescheid ins Haus, dass er den Fehleinsatz bezahlen soll. 100Euro ruft die Polizei dafür auf. "Ich habe erst gedacht, das muss ein Irrtum sein", sagt er. Als er die zuständige Bearbeiterin in der Behörde anrief, habe die sich nur auf Paragrafen bezogen. "Das hat mich sehr wütend gemacht", so der Wustrauer. Er bedauert, dass die Polizei nicht von ihrem Ermessensspielraum Gebrauch gemacht hat. Zudem kann er auch nicht erkennen, wer etwas falsch gemacht hat. Er habe im Bett gelegen, die Passantin, die irrtümlich die Polizei gerufen hat, wollte nur Gutes tun und helfen. Ob die Beamten die Anruferin am Telefon gefragt haben, welche Signale die Alarmanlage überhaupt aussendet, weiß er nicht.

Gegen den Bescheid hat der Wustrauer Widerspruch eingelegt. Eine Antwort steht bislang noch aus.

Für die Polizei ist es die übliche Verfahrensweise, in solchen Fällen eine Rechnung zu schicken. "Das Problem für uns ist, dass dort keine Gefahr vorlag", so Toralf Reinhardt, Sprecher der Polizeidirektion Nord, der den Fall als kompliziert bewertet. Nach seinem Dafürhalten bleibt Gotthardt nichts anderes übrig, als gegen den Bescheid vorzugehen - notfalls vor dem Verwaltungsgericht. Auch die Frage, ob die Anruferin nicht zur Rechenschaft gezogen werden müsste, könnte Gotthardt vor einem Zivilgericht abklären lassen. Um solche Missverständnisse und Einsatze aber künftig zu vermeiden, hält er es persönlich für am besten, wenn das Blinken der scharf geschalteten Alarmanlage so verändert wird, dass es nicht gleich jedem ins Auge springt, der es dann für einen Alarm halten könnte.

Lutz Gotthardt lässt die Angelegenheit keine Ruhe. Die Passantin, die nur sein Bestes wollte, dürfe nach seiner Einschätzung auf gar keinen Fall dafür bestraft werden. "Ich bin nun aber auch sehr im Zwiespalt. Was soll ich machen, wenn sich fremde Leute auf dem Grundstück meines Nachbarn herumtreiben, ich die Polizei rufe und sich dann herausstellt, es sind nur Verwandte. Dann muss also mein Nachbar zahlen?" mutmaßt der Wustrauer, der diese Regelung als maßlos ungerecht empfindet. Ihn habe diese schon im höchsten Maße verunsichert.