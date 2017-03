Etwas zu viel der Leisetreterei

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Das Grundgesetz garantiert die Meinungs- und Pressefreiheit. So heißt es in Artikel 5 unter anderem: Jeder hat das Recht, seine Meinung frei zu äußern und zu verbreiten; jeder. Im Alltag einer pluralen Gesellschaft bedeutet das: Es gibt neben dem "normalen" Austausch unterschiedlichster, nicht selten mit Streit verbundener Positionen auch jede Menge an Zumutungen - die in einer freien Gesellschaft auszuhalten sind.

Eine solche Zumutung ist ohne Zweifel auch der türkische Präsident. Sein Land drängt er auf einen autoritären Kurs und nimmt den fehlgeschlagenen Militärputsch vom vergangenen Sommer als willkommenen Anlass ("Geschenk Allahs"), mit allen abzurechnen, die nicht seiner Meinung sind. Zehntausende sind in den Gefängnissen, haben Job und Eigentum verloren. Polizei, Justiz und Militär sind auf Linie gebracht, freie und unabhängige Medien Vergangenheit.

Und was fordert Erdogan? In Deutschland? Meinungs- und Redefreiheit, um bei den hiesigen Türken Stimmung für ein Verfassungsreferendum zu machen, das ihn zum Alleinherrscher machen und die Demokratie in der Türkei vollends beerdigen würde. Es ist gerade dieses schreiende Missverhältnis zwischen eigenem Tun und dem Pochen auf Freiheitsrechte in einem anderen Land, das viele Menschen empört und fragen lässt: Kann man den Kerl nicht draußen halten?

Die Bundesregierung ist erkennbar bemüht, den Ball flach zu halten, will Gleiches nicht mit Gleichem vergelten. Sie weist die maßlosen Vorwürfe aus Ankara zurück, will Erdogan und seine Helfer aber nicht mit einem Auftrittsverbot belegen, um die Polarisierung unter der hiesigen türkischen Bevölkerung nicht noch weiter zu treiben - was vermutlich Erdogan zugute käme.

Das führt dann zu der absurden Situation, dass es Kommunen und private Veranstalter sind, die aus allerlei vorgeschoben wirkenden Gründen geplante Veranstaltungen mit türkischen Ministern verwehren. De facto füllen sie damit ein Defizit deutscher Außenpolitik, die sich den Vorwurf gefallen lassen muss, allzu leisetreterisch zu agieren.

Man muss Erdogan an Wortradikalismus nicht übertreffen wollen, ihm aber doch deutlich machen, dass er als Besucher, nicht aber als Brandstifter willkommen ist. Das ist die Bundesregierung der Bevölkerung schuldig. Es würde auch viele hier lebende Türken bestärken, die Freiheit und Rechtssicherheit zu schätzen wissen.