184 Urlaubsregionen bei der ITB

Berlin (dpa) In Berlin wird am Mittwoch die 51. Ausgabe der Reisemesse ITB eröffnet worden. Bis Sonntag präsentieren rund 10 000 Aussteller aus 184 Urlaubsregionen ihre Angebote auf dem Messegelände am Funkturm.

Partnerland der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) ist in diesem Jahr Botswana, das mit seinem Reichtum an Wildtieren wirbt. Stärkstes Gastland bei der weltgrößten Reisemesse ist mit mehr als 50 Ausstellern die Türkei. Die Messe ist bis Freitag Fachbesuchern vorbehalten, am Wochenende öffnet sie dann für alle Interessierten. Die Veranstalter rechnen mit 180 000 Besuchern an den fünf Messetagen.

Probleme könnte ein Streik des Bodenpersonals an den Berliner Flughäfen bereiten. Die Gewerkschaft Ver.di teilte mit, dass sie Ausstände an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld einen halben Tag vorher ankündigen würde. Heute werde es aber keinen Streik geben. Die Beschäftigten hatten sich mit großer Mehrheit für den Arbeitskampf ausgesprochen.

Die "Reiseweltmeister" aus Deutschland sitzen aus Sicht der hiesigen Tourismusbranche trotz internationaler Unsicherheit auf gepackten Koffern. "Unsere Kunden lassen sich durch Terror und Drohungen nicht vom Reisen abbringen", sagte der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Tourismuswirtschaft, Michael Frenzel, am Dienstag in Berlin. Der Branchenumsatz werde auch 2017 wachsen.

Allerdings entschieden sich Urlauber auch dieses Jahr für Ziele, an denen sie mehr Sicherheit erwarten, und flögen etwa nach Spanien anstatt in die Türkei. Wegen Terroranschlägen verloren auch Städtereisen an Attraktivität, wie es beim Deutschen Reiseverband (DRV) hieß. Im vergangen Jahr haben die Deutschen nach Branchenangaben Reisen für rund 60 Milliarden Euro gebucht, zwei Prozent mehr als im Vorjahr.

Vor Beginn der ITB warnte die Branche vor neuen Reisebeschränkungen und einer Eskalation des diplomatischen Konflikts mit dem wichtigen Reiseland Türkei. "Wir sehen es sehr ungern, dass es jetzt diese sehr deutlichen Spannungen gibt", sagte DRV-Präsident Norbert Fiebig. "Das ist nicht unbedingt geeignet, den Buchungstrend umzukehren."

Bei den Reisezielen liegt Griechenland voll im Trend und steigt zum zweitbeliebtesten Ziel sonnenhungriger Bundesbürger für den Sommer nach den Balearen auf, die Nachfrage nach Ägypten erholt sich allmählich. Gefragt sind auch Bulgarien oder Kroatien. Und: Kreuzfahrten werden immer beliebter.

Große Hoffnung haben die Vertreter Botswanas. Das diesjährige Messe-Partnerland wirbt mit der Kalahari-Wüste, dem Okavango-Becken, Lagunen und seinem Wildtierreichtum - Nashörner, Elefanten, Zebras, Löwen und Giraffen. Im vergangenen Jahr besuchten 35 000 Deutsche das Land im Süden Afrikas. (Seite 17)