Polizeibericht Neuruppin vom 07.03.2017

Blesendorf (RA) Seine Ordnungsliebe hat einem 68-Jährigen Schläge eingebracht. Der Mann belehrte am Sonntag gegen 14.30 Uhr einen Jugendlichen in Blesendorf. Der Heranwachsende warf gerade Flaschen in den dafür vorgesehenen Containern. Der Rentner wies ihn jedoch darauf hin, dass das sonntags nicht gestattet sei. Der junge lief weg und kam wenig später mit seinem großen Bruder zurück. Dieser sagte, er werfe die Flaschen ein, wann er wolle und schlug dem 68-Jährigen mit der flachen Hand ins Gesicht. Der Senior stürzte und verletzte sich.

Elektrogeräte entwendet

Rägelin (RA) Unbekannte habe in Rägelin in den vergangenen zwei Wochen zugeschlagen und verschiedene elektrische Werkzeuge gestohlen. Die Täter zerschnitten dazu zwischen dem 19. Februar und Sonntag den Zaun eines Wochenendgrundstückes am Tannfried. Auf dem Gelände drangen sie gewaltsam in das Haus ein stahlen dort die Werkzeuge. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 1 300 Euro angegeben. Die Kripo ermittelt.

Einbruch in Rohbau

Dierberg (RA) Eine Bohrmaschine und einen Akkuschrauber haben Unbekannte zwischen Donnerstag und Freitag aus dem unverschlossenen Anbau eines im Bau befindlichen Einfamilienhauses an der Thälmannstraße in Dierberg gestohlen. Zudem nahmen die Täter mehrere Flaschen Whisky mit. Der Schaden: 400 Euro.

Einbrecherstehlen Werkzeug

Kyritz (RA) Der Keller eines 73-jährigen Kyritzers ist von Einbrechern heimgesucht worden. Die Frau erstattete am Freitagabend Anzeige. Demnach haben Unbekannte aus dem Keller an der Prignitzer Straße Werkzeuge und Schlüsselsätze gestohlen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 350 Euro geschätzt.

Ohne Führerscheinin Polizeikontrolle

Kyritz (RA) Ohne Führerschein und Versicherung geriet ein Mopedfahrer in eine Verkehrskontrolle. Die Polizei stoppte den 15-Jährigen am Sonntag gegen 17 Uhr an der Berliner Straße in Kyritz. Das Fahrzeug gehörte einer 62-Jährigen. Diese wurde informiert.