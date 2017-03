Polizeibericht Bernau vom 07.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1557673/

Schönow. Ein Brand wurdeSonntagmittag aus einem Waldstück am Schulweg gemeldet. Auf 500 Quadratmetern stand hier der Bodenwuchs in Flammen. Zeugen sagten gegenüber der Polizei aus, dass sie drei Kinder beobachtet hatten, wie diese das Gras in Brand steckten. Die Feuerwehr bekam den Brand schnell unter Kontrolle. Nach einer Untersuchung durch einen Arzt wurden die Kinder von Beamten unverletzt an die Eltern übergeben.

Angelzubehörgestohlen

Bernau. Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Freitag und Sonntag aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Schwane-becker Chaussee Angelutensilien gestohlen. Der Schaden wird mit 4000 Euro angegeben.

Bernau. In der Nacht zu Freitag gibt es auf der S 2 von 22 bis 1.30 Uhr zwischen Blankenburg und Karow keinen Zugverkehr. Statt dessen fahren Busse.

Verkehrstipp