Polizeibericht Strausberg vom 07.03.2017

Tasdorf. In der Nacht zum Montag wurde in der Altlandsberger Straße ein Pkw mit polnischem Kennzeichen kontrolliert. Der Fahrer konnte keinen gültigen Führerschein vorlegen. Außerdem ergab ein Drogenschnelltest ein positives Ergebnis. Die Polizei untersagte dem 45-Jährigen die Weiterfahrt und zeigte ihn wegen mehrerer Vergehen an.

Brandursachenoch unklar

Strausberg. In der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Mittelallee brannte es Sonntagvormittag. Zwei Hausbewohner löschten das Feuer. Beide (66 und 67 Jahre alt) wurden zur Beobachtung in das Krankenhaus Strausberg gefahren. Die Feuerwehr und ein Rettungsfahrzeug waren am Brandort. Schaden: 3000 Euro.

Diebe imEinfamilienhaus

Hönow. Unbekannte waren am Wochenende über einen Grundstückszaun in der Mahlsdorfer Straße geklettert. Sie hebelten das Terrassenfenster auf und durchsuchten alle Räume. Die Besitzer bemerkten den Einbruch am späten Sonntagnachmittag.

Werkzeuge ausLagerhalle gestohlen

Herzhorn. Im Ihlower Weg brachen Unbekannte zwischen dem 7. Februar und dem 5. März eine Lagerhalle auf. Daraus fehlten zwei Karosseriepressen, Akkuschrauber der Marke MAKITA und Winkelschleifer der Marke BOSCH. Die Fahrzeuge in der Halle blieben unberührt. Schaden: 1500 Euro.