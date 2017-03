Polizeibericht Schwedt vom 07.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Templin. Nach einer Auseinandersetzung zwischen Deutschen und Asylbewerbern am frühen Sonntagmorgen in Templin, die mit einer gefährlichen Körperverletzung endete, ermittelt jetzt der Staatsschutz der Polizeidirektion Ost. Nach bisherigen Erkenntnissen waren drei 20 bis 25 Jahre alte Männer aus Afghanistan am Bahnhof auf mehrere Templiner getroffen. Dabei habe sich eine „körperliche Auseinandersetzung“ entwickelt, so ein Polizeisprecher. Ein 20 Jahre alter Flüchtling wurde verletzt, seine Landsleute wurden getreten und geschlagen.Den dreien gelang es, die Polizei zu rufen.

Zeuge führt Polizisten zu Benzindieb

Prenzlau. Mithilfe eines Zeugen hat die Polizei in der Nacht zum Montag in Prenzlau einen Benzindieb samt Beute erwischt. Der 39 Jahre alte Mann war kurz nach 1.30 Uhr dabei beobachtet worden, wie er von einem Auto Kraftstoff abzapfte. Der Zeuge sprach den Dieb an, blieb ihm, als dieser die Flucht ergriff, auf den Fersen und verständigte die Polizei. Am Uckerstadion konnten die Beamten den Dieb festnehmen. An dessen Wagen, der dort auf einem Parkplatz stand, fanden sich neben Utensilien zum Abzapfen von Kraftstoff mehrere zum Teil schon gefüllte Kanister.

Radfahrerinschwer verletzt

Schwedt. Bei einem Unfall in Schwedt ist am Montagvormittag eine 77 Jahre alteRadfahrerin schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein Mazdafahrer beim Abbiegen an der Ecke Lindenallee/Marchlewski-Ring die Frau offenbar übersehen. Die Rentnerin wollte ausweichen,stürzte und zog sich dabei Kopf- und Beinverletzungen zu. Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus. Der79 Jahre alte Mazdafahrer blieb unverletzt.

45 Autosbeschädigt

Prenzlau. Gleich 45 Autos sind am Wochenende in Prenzlau beschädigt worden. Die Wagen unterschiedlicher Marken und Baujahre standen in der Brüssower Straße, der Brüssower Allee, der Philipp-Hackert-Straße und im Georg-Dreke-Ring. Der Gesamtschaden wird auf rund 7000 Euro geschätzt.