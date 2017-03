Polizeibericht Freienwalde vom 07.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde. Ein Motorradunfall hat am Sonntagnachmittag den Verkehr auf der B 158 in der Höhe von Bodenseichen lahm gelegt. Ein 21-jähriger KTM-Fahrer war aus bisher noch ungeklärter Ursache rechts von der Straße abgekommen. Er stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu, die im Wriezener Krankenhaus ambulant behandelt wurden, berichtet die Polizei. Sein Motorrad war nach dem Sturz nicht mehr betriebstüchtig und wurde von Angehörigen abgeholt. Die Fahrbahn musste zur Unfallaufnahme einseitig gesperrt werden. Zur Schadenshöhe liegen keine Angaben vor.

Schwer verletzt nach Sturz

Zollbrücke. Ein 60-jähriger Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall schwer verletzt. Der Mann, der am Sonntag zwischen Ferdinandshof und Zollbrücke unterwegs war, kam am Nachmittag laut Polizei von der Straße ab. Der Fahrer wurde mit einem Rettungswagen ins Eberswalder Werner-Forßmann-Krankenhaus gefahren. Die Straße war für den Verkehr anderthalb Stunden nicht befahrbar. Um das Motorrad kümmerte sich eine Verwandte, so die Polizeibeamten. Der entstandene Schaden liegt bei rund 5000 Euro.

Diebe brechen Lagerhalle auf

Herzhorn. Eine Lagerhalle im Ihlower Weg haben Eindringlinge zwischen dem 7. Februar und dem 5. März aufgebrochen. Mitgenommen haben die Diebe Karosseriepressen sowie Werkzeuge – Akkuschrauber der Marke Makita und Winkelschleifer der Marke Bosch. Die Fahrzeuge in der Halle blieben allerdings unberührt, so die Polizei. Der hinterlassene Schaden beträgt ungefähr 1500 Euro.