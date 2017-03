Polizeibericht Gransee vom 07.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1557678/

Gransee. Mit fünf am Rand der Granseer Rudolf-Breitscheid-Straße geparkten Autos kollidierte am Sonnabend gegen 20.15 Uhr ein 56-jähriger Opelfahrer. Wie sich herausstellte, war dieser sturzbetrunken. 3,13 Promille wurden im Nachgang bei ihm festgestellt. Durch einen Zeugen, der die Polizei informierte, musste dem 56-Jährigen der Fahrzeugschlüssel abgenommen werden, da dieser versuchte, sich vom Unfallort zu entfernen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 15 000 Euro. Ein Richter ordnete die Entnahme einer Blutprobe an. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Zehnjährigerverursacht Brand

Gransee. Am Sonnabendnachmittag zündete offenbar ein zehnjähriger Junge am Holländer Weg bei Gransee mehrere Böller und löste dadurch einen Ödlandbrand aus. Dieser konnte schnell durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht werden. Der Zehnjährige zog sich aber vermutlich eine Rauchgasvergiftung zu und wurde mit einem Rettungswagen ins Granseer Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 500 Euro beziffert.

Zusammenstoßmit Wildschwein

Liebenwalde. Mit einem die Straße querenden Wildschwein stieß ein VW am Montag um 3.15 Uhr auf der Landesstraße 21 zwischen Kreuzbruch und Liebenwalde zusammen. Der Fahrer blieb unverletzt. Das Wildschwein verendete und wurde an den zuständigen Jagdpächter gemeldet. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe beträgt etwa 1 000 Euro.

Einbruchin Rohbau

Dierberg. Bereits am Donnerstag oder Freitag wurden aus einem unverschlossenen Anbau eines im Bau befindlichen Einfamilienhauses an der Thälmannstraße im Rheinsberger OrtsteilDierberg eine Bohrmaschine und ein Akkuschrauber entwendet. Zudem nahmen die Täter noch mehrere Flaschen Whisky mit. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 400 Euro beziffert.