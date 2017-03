Ein kurzes Leben

artikel-ansicht/dg/0/

"Das ist ein schwarzer Tag für uns", sagt Andreas Knieriem am Dienstagmittag vor den zahlreichen Journalisten. Eigentlich hätte der Tierparkdirektor in diesem Rahmen gerne Fritz' ersten großen öffentlichen Auftritt angekündigt. Ende der Woche sollte der kleine Eisbär das erste Mal durch das neue kindgerechte Freigehege tapsen. Doch nun muss Knieriem den Tod des kleinen Bären erklären, der ihm selbst Rätsel aufgibt. "Ich bin fassungslos, sehr traurig und deprimiert", sagt 52-Jährige, bevor er von den dramatischen letzten Stunden berichtet.

Er selbst hatte bei einem Sonntagsrundgang im Tierpark eher zufällig bemerkt, dass mit Fritz etwas nicht stimmte. "Er hat schlapp gewirkt und etwas Durchfall gehabt." Doch nachdem der kleine Eisbär eine Antibiotika-Spritze bekommen hatte, habe er am Abend schon wieder fitter gewirkt und bei seiner Mutter Milch getrunken. Am Montag jedoch sei es mit seinem Gesundheitszustand plötzlich rapide bergab gegangen. "Er hatte Bauchschmerzen, lag auf der Seite und schrie."

Fritz wurde umgehend ins Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung gebracht. Es liegt direkt neben dem Tierpark Friedrichsfelde und verfüge über beste Technik. Fritz wurde in Narkose versetzt und mit einem Computertomografen, Ultraschall und einem Röntgengerät untersucht. "Seine Leber war stark geschwollen. Die Enzymwerte waren so hoch, wie ich sie kaum jemals in einem Blut erlebt habe", berichtet Knieriem. Am Montagabend um 19.30 Uhr habe sein Herz dann aufgehört zu schlagen. "Ein derart schneller Krankheitsverlauf ist extrem selten", berichtet der Einrichtungsleiter, der selbst Veterinärmediziner ist. Nichts sei schlimmer, als wenn man die Ursache nicht findet und als Tierarzt nicht helfen kann. "Wir tappen noch im Dunkeln."

Was genau zum akuten Leberschaden und damit zum multiplen Organversagen geführt hat, müssen nun weitere Untersuchungen klären. Viren oder Bakterien könnten ein Auslöser sein. Dass etwas mit dem Fressen nicht stimmte, schließen die Pfleger eigentlich aus. Neben Muttermilch habe Fritz auch schon an dem Fleisch und ein paar Mohrrüben seiner Mutter Tonja mitgeknabbert. "Ihr geht es aber gesundheitlich gut", sagt Bärenkurator Florian Sicks. "Sie war natürlich nervös und hat intensiv nach Fritz gesucht. Doch heute war sie schon deutlich gelassener", so Sicks.

Die siebenjährige Eisbärin hatte sich gut um ihren Nachwuchs gekümmert, der sich nach dem frühen Tod seines Zwillings prächtig entwickelte und zuletzt 14,5 Kilogramm auf die Waage brachte. "Eigentlich begann gerade die schöne Zeit", sagt Sicks. Fritz sei inzwischen sehr agil gewesen, hätte angefangen, seine Mutter zu zwicken, und fleißig Klettern geübt. Ende der Woche sollte er eigentlich zum ersten Mal die extra umgebaute Außenanlage betreten.

"Irgendwie ist es Berlin nicht vergönnt, einen Eisbären groß und stark werden zu sehen", schrieb ein User auf der Facebook-Seite, die der Tierpark eingerichtet hat. Es ist nicht die einzige traurige Anspielung auf die ebenfalls tragische Geschichte von Knut. Der Eisbär kam 2006 im Berliner Zoo zur Welt und musste mit der Flasche aufgezogen werden. Im März 2011 trieb das weltbekannte Tier plötzlich tot im Wassergraben. Auch damals dauerten die Untersuchungen lange an. Gehirnentzündung hieß letztendlich der Befund.

Andreas Knieriem wies am Dienstag Vorwürfe zurück, die Zoohaltung könne für Krankheiten verantwortlich sein. "Die Chancen, im Zoo zu überleben, sind allemal besser als in der Natur. Dort überstehen noch deutlich weniger kleine Eisbären ihre ersten Lebensmonate."

Fritz' Fans wird das kaum trösten. Die Trauerbekundungen sind groß. Angesichts der vielen menschlichen Tragödien kann man natürlich sagen: "Es ist ,nur' ein Tier gestorben", versucht Tierparksprecherin Christiane Reiss am Dienstag die Verhältnisse zu wahren. "Aber als ich Fritz' Fotos verschickte, sind auch mir sofort die Tränen gekommen. Er war einfach so süß."