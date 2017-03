Ruppiner lösen neun Tickets für Landeswettkampf

artikel-ansicht/dg/0/

Fehrbellin (MZV) Mit dem Heimvorteil im Rücken waren die Kegler des SV 90 Fehrbellin bei den Regionalmeisterschaften am Sonntag die großen Gewinner. Zwei Gold- und drei Silbermedaillen gingen an die Rhinstädter. Die Erfolgsbilanz der Ruppiner Vertreter hübschte das BBC-Mixed-Duo Sylke Jäkel und Axel Wolter mit Bronze auf.

artikel-ansicht/dg/0/1/1557680/

Mixedbereich in Ruppiner Hand: Platz eins holte sich das Kegel-Paar Kathrin Hildebrandt und Nico Witter (Fehrbellin) vor ihren Vereinskameraden Sissy Wianke und Mathias Metzdorf (links) und dem BBC-Duo Sylke Jäkel und Axel Wolter.

Mixedbereich in Ruppiner Hand: Platz eins holte sich das Kegel-Paar Kathrin Hildebrandt und Nico Witter (Fehrbellin) vor ihren Vereinskameraden Sissy Wianke und Mathias Metzdorf (links) und dem BBC-Duo Sylke Jäkel und Axel Wolter. © Peter Wolski

Als Zugabe gab es insgesamt noch neun Fahrkarten für die brandenburgischen Titelkämpfe. Somit räumten die Ruppiner Kegler räumen bei der Regionalmeisterschaft (REM) kräftig ab. Auf der Kegelbahn des SV 90 Fehrbellin ermittelten in den Disziplinen Doppel und Mixed die erfolgreichsten Holzsammler der Kreismeisterschaften der Landkreise Prignitz, Oberhavel, Barnim und Ostprignitz-Ruppin die Sieger des ersten Regionalbereiches. Gleichzeitig ging es um die Fahrkarten für die Landesmeisterschaft (LM). Dort stehen die Duelle gegen die Sieger der Bereiche zwei und drei an.

Am Sonntag wussten besonders die Fehrbelliner Lokalmatadoren die Gunst der Stunde zu nutzen. Zwei Gold- und drei Silbermedaillen gingen an die Rhinstädter.

Damen-Doppel (sechs Plätze für die LM): Zum Teilnehmerfeld gehörten jeweils zwei Doppel des SV 90 Fehrbellin und des BBC 91 Neuruppin. Die 90er Meike Erdmann und Kathrin Hildebrandt holten sich mit 863 Holz die Vizemeisterschaft. Nur das Eberswalder Doppel Karen und Lisa Völter hatte mit 880 mehr Hölzer erspielt und sich damit den Titel gesichert. Bronze ging mit 858 Holz an die Perleberger Marianne Wilke/Heike Bolzmann.

Knapp einen Podestplatz verfehlten die Damen-Doppel Nicole Liebert/Kerstin Stephan (BBC) und Sissy Wianke/Manuela Dreßler (SV 90) mit 854 beziehungsweise 851 Holz. In der Endabrechnung standen die Ränge vier und fünf zu Buche. Dennoch lösten auch sie mit ihren Platzierungen das Ticket für die LM in Berlin. Sylke Jäkel und Heike Lebrun (BBC) fehlten am Ende sieben Holz zum angestrebten sechsten Rang (843 Holz).

Mixed (drei Plätze für die LM): Drei Ruppiner Paare zählten zum Starterfeld, alle drei Paare standen auf dem Siegerpodest und lösten somit das Finalticket. Die besten Holzsammler waren Kathrin Hildebrandt und Nico Witter (Fehrbellin) mit 880 Holz. Auf sechs Holz weniger kamen ihre Vereinskameraden Sissy Wianke und Mathias Metzdorf. Wiederum nur zwei Holz weniger hatte das BBC-Mixed Sylke Jäkel und Axel Wolter.

Herren-Doppel (sechs Plätze für die LM): Zum Abschluss des achtstündigen Wettkampftages folgte die Entscheidung im Herren-Doppel. Es gab einen Doppelerfolg für die Hausherren. Mit dem Ausnahmeergebnis von 906 Holz holten sich die Bundesligaspieler Daniel Neumann und Dirk Sperling den Titel. Der Abstand zum Vizemeister nach 120 Würfen betrug satte 37 Holz. Platz zwei nahmen mit 869 Holz Nico Witter und Benjamin Münchow ein. Dahinter ging bis Platz sechs (865) überaus eng zu.

Ein Holz hinter Witter/Münchow folgten Sven Kämpfe/Christopher Penz von Motor Eberswalde. Eine Punktlandung legte das Fehrbelliner Doppel Mathias Metzdorf/Marco Koch hin. Mit 865 Holz erreichten sie Rang sechs, verbunden mit dem Finalticket. Das vierte Ruppiner Paar, Frank Pabst und Bernd Klatt vom BBC 91 Neuruppin, belegte mit 852 Holz Platz neun.

Ein besonderes Dankeschön aller Teilnehmer geht an Matthias Johl, Vorsitzender des Kreisfachverbandes OPR, und dem Neuruppiner Frank Pabst, die über acht Stunden vorbildlich das Turnier leiteten sowie an Evelin und Helmuth Hildebrandt für die Versorgung am Wettkampftag.