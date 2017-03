Mit Xing Li verschwand ihr Koffer

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde/Rom (MOZ) Nach Ermittlungen der italienischen Polizei verdichten sich die Hinweise, dass der Eberswalder Daniel B. seine chinesischstämmige Ehefrau Xing Lei Li während einer elftägigen Kreuzfahrt im Mittelmeer an Bord der MSC "Magnifica" getötet und die Leiche über Bord geworfen hat. Laut Medienberichten wird der 45-Jährige verdächtigt, die Leiche zuvor in einem großen Koffer verstaut zu haben, den er dann ins Mittelmeer warf. Als Beleg führen die Ermittler mehrere Dinge an: Vom Reisegepäck, das mit an Bord gebracht worden ist, fehlt nur jener große Koffer. Zudem stützen sie sich auf die Aussage einer Kellnerin, die Daniel B., seine Ehefrau und die beiden vier und sechs Jahre alten Kinder am Abend des zweiten Kreuzfahrttages letztmalig gemeinsam im Restaurant gesehen haben will, als das Schiff auf dem Weg von Genua nach Valetta war. Das stimmt auch mit Aufzeichnungen der Überwachungskameras überein, die mittlerweile ausgewertet worden sind. Den Rest der Reise hätten der Eberswalder und seine Kinder allein gegessen.