Ärger über neue Straße

Uneben: Die Asphaltdecke der Kleinen Hauptstraße ist an einigen Stellen porös und hat durch den Frost bereits Löcher. Außerdem ist der Abfluss der Niederschläge mangelhaft, da das Wasser nach links statt nach rechts in die Einläufe fließt © MOZ/Hubertus Rößler

Martin Tänzel ist verärgert. Der Vogelsanger wohnt seit knapp 30 Jahren in seinem Haus an der Hauptstraße. Diese wurde vor kurzem in Kleine Hauptstraße umbenannt und vor Weihnachten mit einer Asphaltdecke ausgestattet. "Jahrelang gab es hier nur eine Schotterpiste. Daher haben wir uns natürlich darüber gefreut, dass unsere Straße nun endlich einen richtigen Belag bekommt", sagt Tänzel.

Doch die Freude über die neue Straße währte nur kurz: Denn die von der Gemeinde beauftragte Baufirma habe den billigsten und einfachsten Asphalt verwendet, wie der umtriebige Anwohner in Gesprächen mit den Bauleuten vor Ort erfahren hat. "Üblich ist bei Asphalt eigentlich eine Tragschicht und eine Deckschicht. Doch in unserem Fall musste gespart werden und dazu alles sehr schnell gehen, daher gab es nur eine Schicht. Einer der Arbeiter sagte mir, dass der Asphalt eigentlich bei zwanzig Grad aufgetragen werden muss, aber an dem Dezembertag waren es nur drei Grad", berichtet der Rentner.

Durch die niedrigen Temperaturen sei es schnell zu Unebenheiten und kleinen Löchern gekommen. Aus diesem Grund weigert sich die Gemeinde auch, die Rechnung für die neue Straße zu bezahlen. Dies stellte Bürgermeister Niels-Hagen Giesa bei der Gemeindevertretersitzung am Montagabend klar. "Im unteren Bereich in Höhe der Hausnummer 9 sieht es am schlimmsten aus. Daher haben wir veranlasst, dass die Firma dort ein kleines Referenzstück Asphalt nachbessert. Danach entscheiden wir dann, wie es weitergeht und ob alles noch einmal neu gemacht werden muss", erklärte Giesa.

Ein weiteres Problem ist, dass der Straßenbelag mehrere Zentimeter zu hoch sein soll. Für ihn sei entscheidend, ob die Fehler bereits bei der Planung passiert sind oder erst durch die Baufirma vor Ort. "Daher werden wir noch einmal die Höhe der Straße nachmessen lassen. Wenn diese nicht stimmt, muss gefräst werden. Wenn sich dabei herausstellt, dass die Projektierung falsch war, werden wir uns an das Planungsbüro wenden. Schließlich haben wir eine neue Straße bestellt und keinen Flickenteppich. So lange wir mit der Straße nicht zufrieden sind, werden wir sie auch nicht bezahlen", sagte der ehrenamtliche Bürgermeister.

Ein weiteres Ärgernis ist der schlechte Ablauf der Niederschläge. So bildeten sich in den vergangenen Wochen und Monaten vor einigen Grundstücken immer wieder große Pfützen, die sich dann bei Frost in Eisflächen verwandelten. Der Regenablauf mehrere Meter weiter stehe hingegen trocken. Davon betroffen ist auch Martin Tänzel. "Das Gefälle der Straße ist offensichtlich falsch berechnet worden. Um die Situation zu entschärfen, wurden jetzt kurzfristig weitere Gräben gebaut. Doch was wir brauchen, ist ein weiterer Wassereinlauf. Erst wenn die genannten Mängel behoben werden, bin ich auch gerne bereit, meinen Anliegeranteil zu bezahlen", sagt der Vogelsanger.