Stille Heldinnen des Alltags

Angelika Knispel: Sie steht als ehrenamtliche Bürgermeisterin von Podelzig für Frauen-Power in der Kommunalpolitik. Auf keiner politischen Ebene sind Frauen deutschlandweit so wenig präsent wie auf dieser. In Podelzig ist das anders. Hier stehen der Bürgermeisterin noch drei Gemeindevertreterinnen zur Seite. Damit ist knapp die Hälfte der Abgeordneten weiblich. Die meisten sind über eine Bürgerinitiative und die daraus hervor gegangene Wählergruppe "Bürger für Podelzig" erst 2014 in die Kommunalpolitik gekommen. "Wir wollen die Podelziger mehr einbeziehen und haben da schon einiges erreicht", sagt die 62-jährige gebürtige Eberswalderin, die einst als Unterstufenlehrerin, Erzieherin und Chefin eines Kita-Trägervereins tätig war. Ob Bürgerbefragung, Einwohnerversammlungen oder die Mitarbeit in Interessengruppen - in Podelzig wird Basisdemokratie groß geschrieben. Was die Verbesserung der Lebensqualität der älteren Mitbürger betrifft, so ist die Gemeinde landesweit ein Vorreiter - auch dank Frauen-Power.

Claudia Rückheim: Die Seelowerin ist Unternehmerin im besten Sinne. Seit fast 27 Jahren führt sie gemeinsam mit ihrem Mann Bernd die Rückheim Bau GmbH. Aus anfangs drei Mitarbeitern sind 20 geworden. Damit ist die Firma heute Seelows größtes Bauunternehmen. Sie sei stolz darauf, dass die Mitarbeiter in all den Jahren "jeden Monat pünktlich ihren Lohn bekommen haben", sagt die 59-jährige Seelowerin, die als Prokuristin den kaufmännischen Bereich und den Vertrieb verantwortet. Einfühlungsvermögen und diplomatisches Geschick nennt Claudia Rückheim als nützliche weibliche Tugenden für ihren Job. Doch ohne ständige Weiterbildung gehe es nicht, so die Firmenchefin, die gerade wieder eine Qualifizierung erfolgreich beendet hat. Die zweifache Mutter hatte es anfangs nicht leicht, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen. Ihre Firma unterstützt wohl auch deshalb heute die Arbeit von Kindereinrichtungen in der Stadt. Als einen Vorteil ihres Berufs betrachtet die Seelowerin das: "Ich sehe, was wir geschafft haben, wenn ich durch die Region fahren."

Karla Czerny: Seit 2013 gibt es den Krugbergverein Werbig. In jenem Jahr hatten sich zum Jubiläum der örtlichen Feuerwehr Enthusiasten zusammengefunden, um das Areal auf dem Krugberg wieder zu beleben. Zu den engsten Stützen um Vereinschef Karsten Kaethner gehört Karla Czerny. Beim 2. Ball der Seelower Vereine wurde ihr offiziell Danke gesagt. Mit Marlies Elsner gehört sie zu den Aktiven, die vieles im Hintergrund organisieren. "Es macht einfach Spaß, etwas auf die Beine zu stellen", sagt die 56-Jährige. "Und das liegt vor allem daran, dass alle mitmachen, wenn man sie anspricht." Und das macht die resolute Frau immer wieder. Mittlerweile sei sie schon mutiger, gesteht sie. Man kenne sich langsam aus, wisse, wen man fragen muss. Ob Dorffest, Kaffeerunde für die Senioren, Halloween oder Osterfeuer, überall ist die Werbigerin mit dabei, organisiert, packt an, so weit es die Gesundheit zulässt. Schon jetzt plant sie für 2019. Da begeht Werbig sein 750-jähriges Bestehen, will der Verein einiges vorbereiten. Am Herzen liegt ihr auch der Friedenswald, dessen Pflege der Verein seit vergangenem Jahr in die Hände genommen hat. Der gehöre einfach dazu, sagt sie.

Christine Schubert: Wenn es in Gorgast um das Thema Pferdesport geht, fällt meist der Name Erik Schubert. Doch es gibt eine Frau, die im Hintergrund einen ebenso großen Anteil daran hat, dass Gorgast seit Jahren zum Pferde-Mekka des Kreises gehört - Christine Schubert, Mutter des Ausnahmereiters und Trainers. Beide erhielten beim Jahresempfang die Ehrennadel des Amtes Golzow.

Am 1. April 1974 zog die gelernte Erzieherin mit ihrer Familie aus dem Erzgebirge nach Märkisch-Oderland, engagierten sich in vielen Reitsportveranstaltungen. Mit der Gründung des Pferdesportvereins Oderland 2011 mit ihrem Sohn Erik Schubert als ersten Vorstand kamen im Folgejahr die traditionellen Springtage zurück nach Gorgast. An der Wiederbelebung dieser Sportveranstaltung sowie an deren Weiterentwicklung hat Christine Schuber großen Anteil. Die 67-Jährige agiert im Hintergrund, übernimmt die organisatorische Arbeit vor dem Turnier - das Gewinnen von Sponsoren und Schiedsrichtern sowie Helfern - und betreut Reiter und Gäste während der Veranstaltungen. Wenn es ihre Zeit erlaubt, ist Christine Schubert gerne im Garten aktiv. Aber die meiste Kraft, so sagt sie, gehe in die Pferde: "Und das ist auch gut so!"

Christel Schulz: Viele Jahre hat die ehemalige OP-Schwester des Seelower Krankenhauses im Chor der "Herbstzeitlosen" gesungen. Als dort vor fünf Jahren erhebliche Veränderungen anstanden, hatte ihre Tochter Kerstin Zahn die Idee, dass sie bei der Volks- und Showtanzgrupe Seelow eine Seniorentanzgruppe gründen könnten. Gesagt, getan. Mit 73 Jahren betrat Christel Schulz Neuland und ist seitdem mit ganzem Herzen bei der Sache. Vor zwei Jahren kam dann noch eine andere Aufgabe hinzu: Die Gruppe der jüngsten Tänzerinnen benötigte eine zusätzliche Betreuerin. Seither hat "Oma Christel" neben ihren vier eigenen Enkeln gleich auch noch eine Nachwuchsschar vo derzeit acht Eleven unter ihren Fittichen. Während Kerstin Zahn differenziert mit den Anfängern und Fortgeschrittenen übt, sorgt sich "Oma Christel" liebevoll um den anderen Teil der Gruppe, malt und spielt mit ihnen. Auch um die Kostüme der Senioren kümmert sie sich. "Das alles macht mir riesigen Spaß", erzählt die Seelowerin, die dafür kürzlich die "Goldene Zicke" ihrer Heimatstadt erhielt. "Es ist ein richtiger Jungbrunnen für mich."

Rica Ringewald: Auf dem Golzower Schulcampus arbeiten verschiedenen Bildungseinrichtungen eng miteinander. So wurde Rica Ringewald, sie war damals als MAE-Kraft beim Filmmuseum, vor länger Zeit gebeten, einem Grundschüler mit Lese- und Rechtschreibschwäche Nachhilfeunterricht zu geben. Bald darauf kam der Wunsch nach Förderung der Flüchtlingskinder in Deutsch hinzu. Und so bemüht sich die gelernte Bürokauffrau derzeit mit neun Flüchtlingskindern an vier Wochentagen darum, ihre Fähigkeiten in deutscher Sprache zu erlernen und zu festigen. Da werden Vokabeln und Grammatikregeln ebenso gepaukt wie spielerischer der Umgang mit der Sprache geübt. "Natürlich sind die Anforderungen sehr unterschiedlich, da es ebenso Schulanfänger als auch ältere Schüler gibt", erzählt sie. Obwohl inzwischen nach Alt Tucheband verzogen, bleibt sie dem Verein "Golzower für Golzow" treu und steht als ehrenamtliche Führerin dem Filmmuseum zur Verfügung. Ihr Wunsch zum Frauentag: "Seit einer Woche bin ich arbeitssuchend und würde sehr gern schnell wieder eine Stelle als Bürokauffrau finden", sagt die Mutter von zwei Kindern. Für ihr Engagement wurde Rica Ringewald kürzlich mit der Ehrennadel des Amtes Golzow geehrt.