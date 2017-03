Teilzeitarbeit noch immer Frauensache

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Jedes Jahr stellt sich zum internationalen Frauentag am 8.März die Frage, welche Rolle Frauen heutzutage auf dem Arbeitsmarkt spielen. Die Beschäftigungsquote von Frauen im Landkreis Märkisch-Oderland liegt bei knapp 60Prozent, erklärte Clarissa Matos Bernal, Pressesprecherin der Agentur für Arbeit in Frankfurt (Oder). Die bundesweite Spannbreite liege im Vergleich zwischen 37 und 67 Prozent. Unter den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Bad Freienwalde sind die Zahlen zwischen Männern und Frauen weitestgehend ausgeglichen. Der Anteil an Frauen liegt laut Bernal bei 2121, bei Männern belaufe sich die Zahl auf 2132. Ein Viertel der Gesamtzahl der Beschäftigten in der Kurstadt sei über 55 Jahre alt, erklärte die Sprecherin. Fast ausgeglichen sind die Beschäftigtenzahlen mit 36530 Frauen und 36651 Männern, auch im Landkreis Märkisch-Oderland.