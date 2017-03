300. Waldorfschülerin begrüßt

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Seit Ende Februar lernen in der Frankfurter Waldorfschule am Weinbergweg erstmals 300 Schüler. Nach dem Tag der offenen Tür im Januar hatten mehrere Eltern ihre Kinder für einen Quereinstieg angemeldet. Aufgenommen wurde anschließend auch Flora Sophie Fischer, die von einer staatliche Grundschule in die 6. Klasse der Freien Schule wechselte und nun die offiziell 300. Schülerin ist.