Spandauer Straße: Alleebäume müssen weichen

Falkensee (MOZ) Nachdem am Spandauer Kreisel in Falkensee in den vergangenen Wochen unerwartet viele Bäume dem Straßenbau zum Opfer gefallen sind, werden auch für den zweiten Bauabschnitt an der Spandauer Straße eine große Anzahl alter Bäume wegen mangelnder Standsicherheit gefällt werden müssen. Ganze 30 Linden könnten stehen bleiben, sollen nun aber ebenfalls weichen, um ein einheitliches Bild zu erzielen. Dies teilte Professor Wolf Heinz vom Büro Heinz & Staadt am Montag im Stadtentwicklungsausschuss mit.

Rund 100 Bäume sind von der Einmündung zur Humboldtallee bis zur Stadtgrenze unter diesem Gesichtspunkt untersucht worden, verteilt auf beide Straßenseiten. Die meisten waren offenbar in schlechtem Zustand.

"Die restlichen Bäume würden sich auf die gesamte Strecke nördlich und südlich der Fahrbahn verteilen. Der Alleecharakter der Spandauer Straße wäre ohnehin nicht zu erhalten gewesen", erläuterte Heinz. Als Ersatz soll eine durchgehend dreireihige Bepflanzung mit jungen Linden dienen, jede drei bis vier Jahre alt.

Ein solches Vorgehen würde auch die Verkehrssicherheit erhöhen, weil die neuen Bäume in größerem Abstand zur Fahrbahn gepflanzt werden könnten.

Diese wird eine Breite von jeweils drei Metern haben, ergänzt durch einen integrierten Radweg von zwei Metern Breite. "Sehr leistungsfähig, sehr sicher", konstatierte Heinz. Ein breiter Mittelstreifen trennt die Fahrbahnen, auch dieser wird eine Baumbepflanzung bekommen. An diversen Grundstückszufahrten soll es jedoch Unterbrechungen geben, damit Anlieger problemlos auch nach links ausfahren können.Auf beiden Seiten der Straße ist ein Grünstreifen geplant, Mulden dienen der Entwässerung. Im Bereich des Kiesteichs könnte das gereinigte Regenwasser direkt in diesen geleitet werden. Vor der Bäckerei "Giede" wird es drei Stellplätze geben, die Fußgängerquerung am Mauerweg bleibt erhalten.

Das Planungsbüro geht davon aus, die Ausführungsplanung für den zweiten Bauabschnitt noch bis zum Jahresende beenden zu können. Baubeginn wird wahrscheinlich 2019 sein. Der Ausbau der Falkenseer Landesstraße von der Humboldtallee bis zur Stadtgrenze wird rund 4,3 Millionen Euro kosten. Einer Verbesserung der Verkehrsqualität erhofft sich Bürgermeister Heiko Müller (SPD) insbesondere durch die vorgesehenen Haltebuchten für Busse, Abbiegespuren und die geplante "grüne Welle". Problematisch dürfte hingegen der Lückenschluss auf Spandauer Seite bis zur Stadtrandstraße werden, denn hier müsste das Land Berlin in die Finanzierung einbezogen werden. Die Fertigstellung des zweiten Bauabschnitts an der Spandauer Straße soll im Übrigen in Gänze erfolgen, und nicht - wie im ersten Bauabschnitt, der in nördlichen und südlichen Bereich aufgeteilt war - in zwei Etappen.