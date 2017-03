Rathaus ruft zum Frühjahrsputz am 8. April

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Am 8. April soll die diesjährige Frühjahrs-Reinigungsaktion im Stadtgebiet und rund um den Straussee stattfinden. Diesen Termin hat die Stadtverwaltung jetzt mitgeteilt. "Wir rechnen wie in den Vorjahren wieder mit der tatkräftigen Mitwirkung der Mitglieder der Strausseepartnerschaft und weiterer aktiver Helfer", so Rathaussprecherin Cornelia Haitsch. Der Aufruf richte sich jedoch ebenso an alle Bewohner Strausbergs. Sie werden gebeten, in ihrem unmittelbaren Wohnumfeld zahlreich an der Reinigungsaktion mitzuwirken.

Insbesondere seien die Vermieter aufgefordert, an diesem Tag gemeinsam mit den Mietern Reinigungs- bzw. Verschönerungseinsätze um ihre Gebäude zu organisieren, so die Stadt-Sprecherin. Die Strausberger Schulen seien ebenfalls aufgefordert, Einsätze im Umfeld ihrer Einrichtungen durchzuführen. Jede Teilnahmemeldung für konkrete Aktionen werde in die Gesamtorganisation des Aktionstages einbezogen.

An die Nutzer des Garagenkomplexes "Hohensteiner Chaussee" erging ebenfalls der Appell, sich an dem Tag zahlreich der Reinigungsaktion anzuschließen und auf dem Gelände des Komplexes Hand anzulegen. Auf dem Gelände werde es noch gesonderte Aushänge geben, kündigte die Verwaltung an.

Die große Reinigungsaktion soll am 8. April um 9 Uhr beginnen. Ab 11.30 Uhr werde der gesammelte Müll dann vom Kommunalservice an den Stellen abgeholt, die die Teilnehmer zuvor in der Verwaltung angemeldet haben.

Im Anschluss an die Aktion findet ab 11.30 Uhr wie in den Vorjahren ein gemeinsamer Ausklang im Kulturpark statt, zu dem alle fleißigen Helfer eingeladen sind.

Teilnahmemeldungen bzw. Anforderungen für Container sollen bis spätestens 31. März an die Stadtverwaltung gerichtet werden. Müllsäcke können ab dem 28. März in der Stadtverwaltung (Raum 3.22) in Empfang genommen werden.

Anmeldungen bei: Vera Schmolinske, Tel. 03341 381332, E-Mail an vera.schmolinske@stadtstrausberg.de