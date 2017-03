Nach forschem Auftakt noch verloren

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) Die Drittliga-Volleyballer des TKC Wriezen unterlagen vor heimsicher Kulisse dem Titelaspiranten SV Warnemünde am Ende zumindest nach Sätzen klar mit 1:3 und klassierten nunmehr die fünfte Niederlage in Serie.

artikel-ansicht/dg/0/1/1557691/

Dabei ließ sich die Begegnung gegen den aktuellen Tabellenzweiten aus Mecklenburg-Vorpommern, in dessen Reihen mit Jens Hannemann und Ole Ernst auch zwei Ex-Wriezener aufliefen, bestens an. Die Mannen um Übungsleiter Tom Schwenk ergriffen die Initiative und kamen gegen den Meisterschaftsanwärter des hünenhaften Trainers Christian Hinze in Schwung. Dennoch blieb der Durchgang umkämpft und es gab ein glückliches Ende für das Schwenk-Ensemble. Nach 24 Spielminuten hatte die Heimmannschaft mit 25:23 hauchdünn die Nase vorn und die wichtige 1:0-Führung erzielt.

Im zweiten Durchgang blieb das Niveau durchaus im gehobenen Volleyballsphären und es dauerte einige Zeit, ehe sich die Schlinge um den Hals der Gastgeber langsam aber sicher zuzog. Im zeitintensivsten Spielabschnitt des gesamten Samstagabends in der Wriezener Gymnasiumshalle hatten die Rostocker die TKCer nach exakt 26 Minuten in die Knie gezwungen. 21:25 lautete das Resultat des zweiten Durchgangs und 1:1 nach Sätzen.

Auch im dritten Durchgang ließen sich die Wriezener nicht wirklich abschütteln, ehe die Ostseestädter ihren Rhythmus gefunden hatten und fassten entschlossen nach. 22:25 und 21:25 brachte die Entscheidung zu Gunsten des ambitionierten Titelanwärters.