Wie ein Freundschaftsspiel

Man kennt sich, ist teilweise sogar eng befreundet und so war der Derby-Charakter nur am Rande der Partie wichtig. "Natürlich möchte ich gewinnen, auch wenn ich weiß, dass es heute sehr schwer ist. Ich habe nur einen schmalen Kader und so heißt es, die Kräfte einteilen", sagte Uwe Wallner, Trainer der HSG. Der kennt sich ebenfalls recht gut in der Erlengrund-Halle aus. Wallner war selbst einige Zeit als Trainer in Altlandsberg tätig. "Ich sage sogar, dass der MTV II irgendwie im Zugzwang ist, denn sie haben ihre jüngsten Ligaspiele verloren", ergänzte er kurz vor Beginn der Partie.

Der Gastgeber hatte eine wichtige Änderung vor dem Spiel zu vermelden. Stephan Schulz musste für Trainer Lutz Weide aushelfen. Weide war verhindert.

Schnell ging der Gastgeber in Führung. Weil Julian Rettschlag im Tor des MTV einen guten Tag hatte und im Angriff alles flüssig lief, führten die Grün-Weißen mit 3:0. Nach acht Minuten stand es aber nur 3:2. Doch dann legte der MTV einen Gang zu. Sie zogen bis auf 7:4 davon. Nur noch einmal wurde es in der ersten Halbzeit spannend. Nancy Walter, die ein prima Spiel absolvierte, verpasste von Linksaußen den zwischenzeitlichen 7:7-Ausgleich. So wurden mit dem Spielstand von 11:8 die Seiten gewechselt.

Für die wirklich schönen Tore an diesem Abend war Lisa Schönfelder verantwortlich. So wie das 13:9 für ihren MTV. Sie flog durch den Kreis und konnte auch ihre ehemalige Vereinskameradin Maika Noack im Tor der HSG überwinden.

Bemerkenswert auch die Leistung von Janine Gliewe, die bei ihren fünf Siebenmeter-Würfen keinen Wackler dabei hatte und alle auch sicher verwandelte. Spätestens nach dem 22:13 für den MTV war bei den Gästen die Luft auch ein wenig raus. Am Ende hieß es 24:14 für den Gastgeber.

Nach 60 Minuten Spielzeit gab man sich freundschaftlich die Hand und beide Trainer umarmten sich sogar. Es gab sogar gegenseitige Komplimente "Stephan, der alte Fuchs, hatte seine Mannschaft wirklich gut eingestellt. Er hat aber auch den Vorteil, dass er mit seinen zahlreichen Spielerinnen mehr Alternativen aufbieten kann", sagte Wallner. Er lobte vor allem Katharina Hillmann aus seiner Truppe. Schulz hingegen lobte die Disziplin in seiner Truppe und hob die Leistung seiner Torfrau hervor. "Juliane Rettschlag entschärfte einige Angriffe der HSG- prima!"