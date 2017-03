B-Jugend-Oberligist HCA feiert Vizemeistertitel

artikel-ansicht/dg/0/

Traf elfmal: Lea Nedlin (l.), hier in einem früheren Spiel, trumpfte in Frankfurt stark auf. © Carola Voigt

Für kurzen Jubel hatte am Abend zuvor bereits das Ergebnis der Partie Doberlug-Kirchhain gegen Altlandsberg gesorgt: Durch den hohen Gastgebersieg waren die HCA-Mädchen bereits uneinholbar Oberliga-Zweiter. Die Stimmung beim Coach trübte sich, als dann einige Spielerinnen ihre Mitfahrt nach Frankfurt absagten. So hieß es, zu siebt in die Oderstadt zu fahren, die Hälfte grippegeschwächt und Elisa Branding mit starkem Bluterguss vom Training. Aber Bange machen galt nicht!

Der Gast begann hochkonzentriert. Der Gastgeber wehrte sich mit vielen Fouls - es gab einen Siebenmeter nach dem anderen. Lea Nedlin verwandelte sie sicher (1:3). Danach wurde der FHC jedoch tonangebend und drehte den Rückstand in eine Drei-Tore-Führung - nicht viel im Handball, auf jeden Fall aber musste im Angriff variabler agiert werden. Hinzu kam, das Branding im Abschluss glücklos agierte und wenig Chancen hatte, Nahtstellen zu durchstoßen - aber wenn jemand kämpfen kann, dann sind es die Angermünder B-Jugend-Spiele-rinnen. In der Halbzeitpause wurden dann weitere Möglichkeiten besprochen - wenn auch danach längst nicht alles klappte, so gab noch niemand auf.

Lena Hoffmann war im 1-gegen-1 kaum zu stoppen. Siebenmeter folgten. Nedlin verwandelte diese mit Übersicht und kam auch aus dem Feld heraus mit Sprungwürfen zum Erfolg. Melina Beutler im Tor wurde immer stärker, hielt Hundertprozentige, Alina Trettin und Josy Klockow rackerten ebenfalls unermüdlich und Lilu Tech übernahm zentral am Kreis oder als Rückraumspielerin Verantwortung.

Der FHC musste immer mehr investieren, aber Mitte der zweiten Halbzeit stand nach fünf Gäste-Treffern in Folge dennoch ein 12:12 zu Buche. Jetzt kam aber wieder der Gastgeber, netzte zweimal ein. Branding traf zum Anschluss, der Gast verwarf einen Siebenmeter, ein Branding-Lattenkracher und ein Tor von Tech folgten. Endstand 16:14.

Fazit: Für die Frankfurterinnen ist das Gewinnen normal, selbst der Meistertitel löste keine große Freude aus. Der HCA-Coach aber war stolz auf seine sieben nie aufgebenden Mädels. Wenn ein Team mit ein- bis zweimal Training pro Woche einer Sportschul-Mannschaft Paroli bieten kann, ist das richtig stark! Wenn eine Spielerin, die in der Regel viele Tore wirft, keinen glücklichen Tag hat, aber nie aufgibt, dann sind das herausragende Charaktereigenschaften, auf denen es weiter aufzubauen gilt.

Einsatz und Durchsetzungsvermögen werden am Sonnabend noch einmal nötig sein, wenn das Team aus Doberlug-Kirchhain - eine junge, technisch sehr versierte Mannschaft mit einem alten Trainerfuchs - anreist, das unbedingt noch aufs Treppchen will und dafür beim HCA gewinnen muss. Die Angermünderinnen hoffen auf ein spektakuläres letztes Heimspiel und zahlreiche Zuschauer in der Mehrzweckhalle am Gymnasium.

Text: Beutler - Klockow, Branding (1 Tor), Hoffmann (1), Trettin, Tech (1), Nedlin (11)