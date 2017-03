Rathaus setzt Bürgerwillen um

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1557701/

Nach der Abstimmung der Bürger über die Verwendung der 75000 Euro des ersten Bürgerhaushaltes hat das Rathaus die sieben Vorschläge, die gewonnen haben, jetzt zur Beschlussfassung vorbereitet. Die Stadtverwaltung schlägt vor, die meisten der Siegervorschläge in Abstimmung mit den Vorschlagenden selbst zu realisieren. In zwei Fällen sollen Vereine Fördermittel in Höhe der kalkulierten Kosten erhalten, um sich selbst um die Realisierung zu kümmern.

Die Stadt will schnell zur Umsetzung kommen, möglichst noch vor dem Start des zweiten Bürgerbudgets. Das, was sich die Bürger gewünscht hatten (als eingebrachte Vorschläge und als Ergebnis der Abstimmung), soll offenbar auch schnell in die Tat umgesetzt werden.

Für die Standortuntersuchung möglicher Freibadestellen - das war der Vorschlag, der die meisten Stimmen sammeln konnte - schlägt die Stadt vor, dem Verein "Neues Waldbad" einen zweckgebundenen Zuschuss in Höhe von 15 000 Euro auszureichen. Der Verein soll den Auftrag dafür ausschreiben und vergeben.

Die Stadt schlägt jedoch vor, dafür die Aufgabenstellung zu präzisieren. Sie wünscht sich von der Studie eine standortneutrale Untersuchung, erste Aussagen zu den Bau- und Unterhaltungskosten, zur Wirtschaftlichkeit und einen Vergleich mit bestehenden Freibädern anderer Städte. Die genaue Formulierung des Auftrags soll anschließend sogar noch mit den Fraktionschefs im Stadtparlament abgestimmt werden. Offenbar herrscht seitens der Stadt ein großes Misstrauen gegenüber dem Verein und die Sorge, dass die 15 000 Euro wirklich sinnvoll eingesetzt werden. Mehrere Bemühungen, dass sich Verein und Stadt auf einen geeigneten Standort einigen und damit die Studie überflüssig machen, scheiterten.

Auch im Fall des Spielplatzes am Parkschlösschen Monplaisir schlägt das Rathaus vor, das Geld an den Verein auszureichen, der hinter dem Vorschlag steht. 15000 Euro sollen an den Preußischen Kulturverein Monplaisir gehen, der auf der Wiese vor dem Gebäude einen Spielplatz errichten und sich auch später darum kümmern will. Die Realisierung der übrigen Vorschläge will die Stadtverwaltung selbst in die Hand nehmen.

Das Hundeauslaufgebiet soll im Pappelwäldchen an der Ecke Auguststraße/Teichmannstraße eingezäunt und ausgestattet werden. Der Uferradweg am Kanal soll von der Bebelstraße bis zur Regattastraße sechs Leuchten mit LED erhalten. Ein Brunnenbauer soll mit dem Bau und der Installation einer historischen Holzpumpe in der Kunower Dorfstraße 22 beauftragt werden. Auch die Infotafeln für den Dorfrundgang in Stendell und die vorgeschlagene Malvorlage für Kinder will die Stadt in Auftrag geben.