Investor hält an Windradplänen fest

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die "juwi" AG hält an ihrem Vorhaben fest, auf einer Fläche zwischen Diehlo und Fünfeichen Windräder zu errichten. Zunächst werde das Beteiligungsverfahren zum dritten Entwurf des Teilregionalplanes Windenergienutzung abgewartet.

artikel-ansicht/dg/0/1/1557702/

Fast ein Jahr ist es her, dass das Unternehmen "juwi" im Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum Bundesimmissionsschutzgesetz Pläne vorgestellt hat, auf einer Fläche zwischen Diehlo und Fünfeichen fünf Windräder zu bauen. Dabei wurde gleichsam der zweite vor dem ersten Schritt gemacht. Zwar war in den Teilregionalplänen Windenergienutzung auch ein Areal zwischen Diehlo und Fünfeichen als möglicher Standort für Windräder ausgewählt worden. Doch dieser Teilregionalplan war zu dem Zeitpunkt, als das Projekt an den Start ging, noch gar nicht bestätigt.

Nicht nur das: Nach dem zweiten ist inzwischen ein dritter Entwurf erarbeitet worden, der momentan öffentlich ausliegt. Auch in diesem dritten Entwurf wird eine Fläche zwischen Diehlo und Fünfeichen als geeignet angesehen, um sie für die Windenergieerzeugung zu nutzen. Allerdings ist diese Fläche im Laufe der Jahre ordentlich zusammengeschrumpft. Hatte der 1.Entwurf des Teilregionalplanes, den die Regionale Planungsgemeinschaft Oderland-Spree erstellt hat, noch einen Umfang von 461 Hektar, wurden im zweiten Entwurf nur noch 306 Hektar als geeignet angesehen. Daran hat sich auch der Investor in Diehlo orientiert. Im dritten Entwurf sind nun sogar nur noch 232 Hektar als mögliche Windradflächen ausgewiesen, also nahezu eine Halbierung im Vergleich zum ersten Entwurf.

Allerdings hat auch diese weitere Verkleinerung des Eignungsgebietes keinen Einfluss auf das geplante Projekt. "Unsere Planung ist von der geänderten Flächenkulisse nicht betroffen", sagte Felix Wächter, Pressesprecher der juwi AG auf Anfrage. "Wir rechnen bis Ende dieses Jahres mit einem abgeschlossenen Verfahren und einem dann rechtssicheren Eignungsgebiet", so Wächter. Im Anschluss hieran sei eine Erteilung der Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz möglich.

Die Pläne, die im vorigen Jahr im Rathaus auslagen, sehen fünf Windräder vor, die eine Nabenhöhe - das ist der Abstand vom Fuß des Generators bis zur Nabenmitte des Rotors - von 146 Metern haben. Dazu kommt noch der Rotor. Die Windräder wären damit die mit Abstand höchsten Bauwerke, die auf dem Stadtgebiet stehen. Umfangreiche Gutachten zu diesem Projekt sind schon erstellt worden. Darin war unter anderem festgestellt worden, dass eine Lärmbelästigung durch die Anlage für Anwohner nicht zu erwarten sei. Grenzwerte würden nicht überschritten.

Die Stadt hat sich bisher zu den Entwürfe des Teilregionalplanes auf Antrag der Stadtverordneten ablehnend geäußert. Auch das Windradprojekt, das in einem Stadtentwicklungsausschuss vorgestellt wurde, wird abgelehnt. Aber schon damals wurde im Ausschuss von Seiten der Verwaltung geäußert, dass die Ablehnung letztlich keinen Einfluss auf das Projekt haben wird.