Dramatik bis zum Schluss

Finowfurt (MOZ) Das Barnim-Derby zwischen dem Finowfurter SV und den Gästen vom HSV Bernauer Bären (33:32) war nichts für schwache Nerven. Dabei hielt die Partie, was sie vorab versprach: Spannung allemal, dazu noch gute Handballkost und viel Dramatik bis hinein in die Schlusssekunden.

Die gut 200 Fans und Zuschauer in der mal wieder proppevollen Hans-Wendt-Sporthalle kamen voll auf ihre Kosten und sahen beim 33:32-Erfolg der Schorfheider keinen unverdienten, wohl aber auch einen glücklichen Sieger. Denn ähnlich wie ihr Tabellenstand aussagt, waren beide Teams nahezu gleichwertig und über eine Punkteteilung hätte sich wohl auch niemand beschweren dürfen.

Den besseren Start erwischten die Hussitenstädter. Sie führten schnell mit 2:0 und 3:2. Dann aber fand auch der FSV zu seinem Spiel und Gegner. Binnen fünf Minuten wurde aus dem 2:3 ein 6:3. Doch wie gewonnen, so zerronnen - mit einer Führung im Rücken konnten an diesem Tage beide Kontrahenten nicht so wirklich umgehen und so blieb eine knisternde Spannung stets erhalten. 6:6, 10:7 und 11:11 waren die weiteren Zwischenstände. Beide schenkten sich nichts, der Kampf dominierte und keine auch noch so unmögliche Situation wurde vorschnell verloren gegeben. Schließlich beim Stand von 14:12 zugunsten der Oberbarnimer wurden die Seiten gewechselt und nichts deutete darauf hin, dass dieses Derby einen vorzeitigen Sieger finden könnte.

Hellwach, konzentriert und sehr zielgerichtet kamen zunächst die Gastgeber vom Pausentee zurück und erwischten eine optimale Startphase zum zweiten Spielabschnitt. 17:12, 19:14 - alles schien schon auf eine Vorentscheidung hinzulaufen. Auch beim 21:16 und 24:20 deutete noch nichts auf eine ungeahnte Wendung hin, dann aber kam vieles zusammen. 15 Minuten vor Schluss kam es zu einem unglücklichen Zweikampf zwischen einem Finowfurter Abwehrrecken und Bernaus Angreifer Krishan Gunawan. Dieser blutete aus Mund und Nase, der Schreck war groß und die Partie selbst geriet erst einmal zur Nebensache. Ein Arzt, zufällig in der Halle, agierte sofort. Rettungswagen und Notarzt wurden verständigt und kamen promt. Glücklicherweise sah diese Verletzung schlimmer aus, als sie war, wie sich später herausstellte und der Spieler konnte mit seinem Team die Heimreise antreten.

Nach gut zehnminütiger Unterbrechung wurde die Partie dann auch fortgesetzt und sah zunächst einen völlig verunsicherten Finowfurter SV. Dieser hatte jetzt Angst vor jedem Zweikampf und der HSV zeigte sich alles andere als geschockt. Beim 24:24 mussten die FSV-Spieler erstmals wieder den Ausgleich hinnehmen und die Hussitenstädter waren drauf und dran, die Partie zu kippen. Erst recht, als die Gäste gut fünf Minuten vor Schluss 29:28 führten, schienen die Schorfheider völlig den Faden zu verlieren, kamen dann aber eindrucksvoll in diese Partie zurück: 29:29. Und auch, als die Bernauer nochmals auf 30:29 vorlegten, blieben die Finowfurter cool und überzeugten, auch Dank der Unterstützung von den Rängen, mit Kampf und Leidenschaft.

Drei Tore in Folge zum 32:30 waren der Lohn, aber auch jetzt, drei Minuten vor dem Ende, noch keine Sicherheit. Bernau kam wieder zurück und glich aus zum 32:32. Die Dramatik erreichte ihren Höhepunkt und die letzten Sekunden waren nichts für schwache Nerven. 34 Sekunden vor Ende der Partie gelang den Schorfheidern schließlich das 33:32 und der Sieg war greifbar, doch noch lange nicht sicher.

Bernau gab alles und riskierte alles, doch die Schorfheider verteidigten nun mit Mann und Maus und retteten den nahen Erfolg über die Zeit.

Wenig später war dann auch Schluss, die Finowfurter lagen sich in den Armen und die Fans feierten frenetisch. FSV-Co-Trainer Toni Renz brauchte lange, um nach die passenden Worte und ein Resümee zu finden: "Ein tolles Spiel und wenn man fair und ehrlich ist: Ein Punkt für jeden wäre auch hochverdient gewesen. Aber in der Schlussphase waren wir etwas cleverer, haben uns über den Kampf dann auch das notwendige Glück schwer erarbeitet", sagte er vor Freude strahlend und fügte noch hinzu: "Derby-Siege sind immer etwas Besonderes, aber was für uns Trainer und Mannschaft heute noch wichtiger war, dass wir weg sind von diesem verflixten siebten Tabellenplatz. Seit gut drei Monaten saßen wir darauf fest, ob Sieg oder Niederlage. Jetzt sind wir endlich Sechster und da ist durchaus noch Luft nach oben".

Finowfurt: Möbius - König (1), Weise (1/1), Voigt (1), Rohde, Dennis Bonin (3), Altrock (2), Manns (10/2), Dziellack (1), Gerlach (4), Kirschner (8), Derbolowsky (2/1)

Bernau: Schönstädt, Mucha - Billeb, Findeisen (4), Manzke (5), Wolf (4), Gunawan (3), Lenz (2), Meier (10), Roder, Bohne (4), Prüfer

7-Meter: FSV 5/4 gehalten - HSV 5/5

Zeitstrafen: FSV 3 - HSV 3