Paar rettet Mitbewohner aus Brandhaus

Eberswalde (MOZ) Für Juliane Huß (26) und Alexander Hennig (29) steht fest, dass sie etwas Selbstverständliches vollbracht haben: in Not Geratenen beizustehen. Ihre Mitbewohner im Aufgang an der Alexander-von-Humboldt-Straße 6 sehen dies voller Dankbarkeit anders. "Ohne das beherzte Eingreifen des Paares hätte die Fettexplosion am Sonntag noch weit verheerende Folgen haben können", sagt auch Doreen Boden, Leiterin der Kundenbetreuung und Prokuristin bei der Wohnungsbau- und Hausverwaltungs GmbH, der das Mietshaus im Leibnizviertel gehört. Bei dem Küchenunfall in der dritten Etage war gegen 19.30 Uhr ein 20-Jähriger, der vermutlich Pommes zubereiten und das dabei entstehende Feuer mit Wasser löschen wollte, schwer verletzt worden. Eine 31-Jährige und ihr einjähriger Sohn waren nach dem Unglück vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden. Den Schaden in der vorerst nicht mehr nutzbaren Wohnung schätzt die Polizei auf etwa 10 000 Euro.

Helfer in der Not: Juliane Huß und Alexander Hennig haben nach der Fettexplosion andere Mieter nach draußen begleitet. Ihr Auto wurde durch geplatztes Fensterglas beschädigt. © MOZ/Thomas Burckhardt

Juliane Huß und Alexander Hennig sind in einer Wohnung in der vierten Etage zu Hause. Er stand gerade auf dem Balkon und sie ruhte sich auf der Wohnzimmer-Coach aus, als es plötzlich knallte. "Es hat gescheppert, als würde direkt vor meinen Ohren ein Glascontainer geleert", sagt der 29-Jährige, der ausgebildeter Rettungsassistent und Berufsfeuerwehrmann ist und beruflich in der Leitstelle für die Landkreise Barnim, Oberhavel und Uckermark Einsätze koordiniert. Zudem schiebt er ehrenamtlich als Brandmeister bei der Freiwilligen Feuerwehr Dienst. Seine Lebensgefährtin arbeitet als Krankenschwester im Werner-Forßmann-Krankenhaus und engagiert sich in ihrer Freizeit bei der Johanniter-Unfallhilfe. Nur so lässt sich das überlegte Handeln des Paares inmitten des Unglücks erklären.

Als dem Krach eine Rauchwolke folgte, die aus der Etage unter ihm nach oben stieg, und deutlich panische "Feuer"-Rufe zu vernehmen waren, hat Alexander Hennig als Erstes seinen Dienstherren alarmiert und sich dann einen der beiden Sechs-Kilo-Feuerlöscher aus seiner Wohnung gegriffen, um am Ort des Geschehens eingreifen zu können. Juliane Huß eilte derweil zu ihren Nachbarn, um sie aufzufordern, sicherheitshalber vors Haus zu kommen. Mehrfach ist sie dabei treppauf und treppab gelaufen - mit dem Ergebnis, dass sie mit einer Rauchvergiftung ebenfalls ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Erst am Montagnachmittag kam sie wieder nach Hause und fühlt sich immer noch mies. "Aber das nehme ich in Kauf", sagt sie.

In der betroffenen Wohnung war die Fettexplosion bereits verpufft, als Alexander Hennig eintrat. Das Brandopfer lag unter Schmerzen im Wohnzimmer und war ansprechbar. "Ich habe dem Mann gut zugeredet und ihn dann nach draußen begleitet", sagt der Helfer. Seine Nachtschicht in der Leitstelle trat er am Sonntag leicht verspätet an.