Bernauer Job-Offensive

Bernau (MOZ) Hunderte Barnimer Arbeitssuchende nutzten am Dienstag die Möglichkeit, bei der Barnimer Frühjahrs-Jobbörse in der Bernauer Stadthalle mit Arbeitgebern in Kontakt zu kommen. Die Arbeitsagentur Eberswalde und das Jobcenter Barnim hatten die Veranstaltung organisiert.

Zehn Jahre lang war der Bernauer Ralf Weibezahl (43) bei einer österreicherischen Zeitarbeitsfirma als Anstreicher tätig und bekam mit Auslöse, Weihnachts- und Urlaubsgeld einen Lohn ausgezahlt, der die ostdeutschen Einkommen in vergleichbaren Berufen bei Weitem übersteigen dürfte. Als sein Arbeitgeber im Nachbarland allerdings von einer deutschen Zeitarbeitsfirma übernommen wurde, ging es mit den Löhnen bergab. "Man will allerdings auch mal wieder in der Heimat tätig sein, daher suche ich hier eine Arbeit", erklärt der Bernauer, der als Jugendlicher eine Lehre als Maler absolviert hatte, allerdings zur Prüfung nicht angetreten war. "Einigermaßen krisensicher sollte die Arbeit schon sein", stellt sich Weibezahl inmitten der Angebote der Frühjahrs-Jobbörse vor. Seine Chancen sollten so schlecht nicht stehen. Immerhin 796 freie Stellen vermeldet die Arbeitsagentur Eberswalde für ihre Bernauer Dienststelle, 546 freie Stellen sind in der Kreisstadt Eberswalde gelistet. Gerüstbauer, Anlagenmechaniker, Bodenleger oder Tischler werden beispielsweise händeringend gesucht. "Jobangebote sind wirklich ausreichend vorhanden, aber die Passgenauigkeit ist nicht immer gegeben", kommentiert Petra Röhlinger-Hissnauer, Chefin der Eberswalder Agentur für Arbeit, die aktuelle Situation. Qualifikationsangebote würden aber dabei helfen, Arbeitgeber und Jobsuchende zusammenzubringen. Für sie ist die Tendenz eindeutig: "Die Arbeitslosigkeit sinkt weiter, bei den Jobangeboten erwarte ich keinen Rückgang."

Alexander Heinig, Marktleiter beim Hammer-Fachmarkt in Bernau, wünscht sich Fachkräfte wie Bernstein an der Ostsee. "Wir könnten sofort 20 Tischler, Raumausstatter oder Bodenleger sowie zehn Verkäufer im weiteren Barnimer Raum einstellen, wobei die Leute nicht unbedingt eine abgeschlossene Facharbeiterausbildung vorweisen müssen", wirbt der Marktleiter im Gespräch mit einem Bewerber.

Nicht anders ergeht es Anni Keller, Personalreferentin der Gustav Scharnau GmbH im Werneuchener Gewerbepark. Dort werden Maschinen- und Anlagenführer gesucht, die sich auf einen Schichtbetrieb einrichten müssten. Auch im Einkauf fehlt Verstärkung, mindestens eine Sachbearbeiterstelle soll besetzt werden. "Wir haben erst zum Jahresbeginn zwei Anlagenfahrer eingestellt", erwähnt die Mitarbeiterin mit Stolz. Immerhin: Das Unternehmen gehört zu den im Barnim doch eher seltenen Produktionsunternehmen. 2014 feierte das Bindfadenhaus Gustav Scharnau den einhundertsten Geburtstag. Einem jungen Interessenten reicht Anni Keller die Stellenbeschreibung für Anlagenfahrer herüber. "Es gibt da noch ein Problem. Ich habe derzeit keinen Führerschein, eventuell aber wieder in vier Monaten", räumt der Interessent ein. Trotzdem nimmt Anni Keller die Bewerbungsmappe dankbar entgegen. "Wir kommen ins Gespräch", versichert sie.

Agenturchefin Petra Röhlinger-Hissnauer verfolgt das geschäftige Treiben in der Stadthalle mit großer Zufriedenheit. "Ich habe schon einige Jobbörsen gesehen, auch in der Hauptstadt. Was unsere Mitarbeiter mit dem Jobcenter und unseren Arbeitgebern hier auf die Beine gestellt haben, ist erste Sahne", lobt die Chefin. Zum Erfolg beitragen konnte sicher der Umstand, dass die Arbeitsagentur 700 Kunden der Behörde eingeladen hatte, 500 Kunden waren es beim Jobcenter.

"Es gibt Hoffnung", konstatiert nach mehreren Gesprächen in der Stadthalle derweil ein gelernter Tischler aus Schönow. Er ist seit 2014 ohne Job, besitzt allerdings keinen Führerschein, was die Arbeitssuche maximal erschwert. Ohne es zu ahnen, bestätigt er damit die Agenturchefin Petra Röhlinger-Hissnauer. Sie betrachtet die Mobilität der Bewerber, aber auch die Motivation als entscheidende Voraussetzungen in Richtung Anstellung.