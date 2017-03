Richard Hoffmann boxt sich zum Titel

artikel-ansicht/dg/0/

Nicht ohne Titelchancen in der Gewichtsklasse bis 68 Kilogramm bei den Kadetten fuhren der 14-Jährige Richard Hoffmann, der mit seiner Familie in Spechthausen wohnt, und seine TrainerAlexander Solovey und Andre Werner zur Landesmeisterschaft in Strausberg. "Er ist ein Riesentalent und hat das Zeug dazu, mal ein ganz Großer zu werden, wenn er bei der Stange bleibt", sagte Hartmut Münder schon im Vorfeld der Titelkämpfe. So würde der für den ESV Eberswalde startende Boxer vom Landesverband gleich in das Finale beordert, ohne dass er sich in einer Vorrunde dafür qualifizieren musste. Sein Gegener war Maximilian Sarkisow vom SV Preußen Frankfurt (Oder).

Sofort nach Kampfbeginn attackierte der Eberswalder seinen Kampfgegner. Nach etlichen guten Körpertreffern von Richard Hoffmann brach der Ringrichter noch in der ersten Runde den Kampf ab. Die Überlegenheit des ESV-Boxers war einfach zu groß. Als Sieger wurde anschließend der Eberswalder durch technischen K. o. auf den obersten Podestplatz gerufen. Es war sein neunter Sieg im elften Kampf, eine stolze Bilanz des Spechthauseners.

Der Erfolg kommt nicht von ungefähr, berichtete Hartmut Münder. Bereits im Vorjahr wurde er Dritter bei der Deutschen Meisterschaft, bei der er nach dem Landesmeistertitel auch in diesem Jahr die Brandenburger Farben vertreten wird.

Ein Grund für die guten Leistungen der ESV-Boxer sind die Trainer, erklärte Hartmut Münder, aber auch zwei gleichwertig gute Boxer, die sich im Training immer wieder gegenseitig anstacheln. Der Choriner Erik Haak ist der zweite Boxer vom ESV Eberswalde, der in Strausberg um den Landesmeistertitel kämpfen wird. Am Sonntag steigt er in den Ring in der Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm bei den Junioren. Der 15-Jährige ist amtierender Landesmeister und es spricht eine ganze Menge dafür, dass er seinen Titel auch verteidigen wird. "Wenn er sein Leistungsvermögen abrufen kann, dann sehe ich ihn ganz weit vorn", sagte Hartmut Münder zu den Siegchancen von Erik Haak. Einig ist er sich in der Einschätzung auch mit den beiden Eberswalder Trainern.

Noch ist unklar, ob er sich für die Vorrundekämpfe für das Finale qualifizieren muss oder ob er gleich für den Endkampf gesetzt wird. Das hängt davon ab, wie viele Boxer in seiner Alters- und Gewichtsklasse dann tatsächlich melden. Oftmals sagen Aktive kurzfristig ab, die aufgrund des Gewichts in einer höheren Klasse antreten müssen. So bleibt der Kampf noch eine Überraschung den 15-Jährigen.