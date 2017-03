Weltkriegs-Denkmal wird saniert

artikel-ansicht/dg/0/

Woltersdorf (MOZ) Seit der Wende setzt sich der Woltersdorfer Verschönerungsverein für eine Sanierung des Weltkrieg-Denkmals in der Schleusenstraße ein. Unzählige Fördermittel-Anträge wurden erfolglos gestellt - bis Freitag. Da gab es die Zusage vom Land, 30 000 Euro beizusteuern.

Auf diesen Moment hatte Gisela Schuldt lange gewartet: Als Martin Gorholt, Staatssekretär der Brandenburger Staatskanzlei, sie am vergangenen Freitag anrief, um ihr mitzuteilen, dass das Land 30 000 Euro für die Sanierung des Weltkrieg-Denkmals in der Schleusenstraße geben wird, fiel von der Chefin des Woltersdorfer Verschönerungsvereins eine große Last ab. "Jahrelang hatte unser Verein beim Land Anträge auf Fördermittel gestellt, immer wurden sie negativ beschieden. Da war dieser Anruf natürlich eine tolle Sache", erzählt Gisela Schuldt.

Mit der Zusage für das Geld vom Land steht fest, dass der Verfall des 1926 errichteten Mahnmals für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs endlich gestoppt und seine Sanierung und Restaurierung in Angriff genommen werden können. Der Weg hierhin war schwierig. Zwar steht der Sandsteinblock seit 2004 auf der Denkmalschutzliste des Landes, und zwar vor allem wegen des von Hugo Höppener alias Fidus geschaffenen Mittelreliefs. Doch mehr als eine Bestandssicherung 2007 war bisher nicht drin. "Damals haben wir für 4000 Euro im oberen Bereich eine Zinkblechverkleidung anbringen und Teile des Mauerwerks an den Seiten sanieren lassen. Das Geld kam vom Landkreis und vom Verein", sagt Schuldt.

Die jetzige Sanierung soll nachhaltiger sein. Dafür greift der Verein wieder in die Tasche, gibt zum Geld vom Land 3000Euro Eigenmittel und 7800Euro hinzu, die er von Bürgern als Spenden erhalten hat. Weitere 2500 Euro Spenden werden noch benötigt. Vorgesehen ist ein Glasdach, das das Zinkblech ersetzen und bis über die Stufen reichen soll.

Geplant haben es die Braunschweig-Architekten aus Brandenburg an der Havel. "Es soll verhindern, dass von oben Wasser ins Denkmal eindringt", erklärt Gisela Schuldt. Zusätzlich sollen das Mittelrelief saniert und die Schrifttafeln mit den Namen der Gefallenen konserviert werden.

In der kommenden Woche treffen sich alle Beteiligten vom Bauamt der Gemeinde bis hin zum Restaurator, um in die Feinplanung zu gehen. "Unser Ziel ist, den Großteil der Arbeiten 2017 abzuschließen", sagt Gisela Schuldt, die nicht nur Martin Gorholt, sondern auch Umwelt- und Agrarminister Jörg Vogelsänger dankt, zu dessen Wahlkreis als Landtagsabgeordnetem auch Woltersdorf gehört. Beide überzeugten sich im Juli 2016 bei einem Ortstermin von der Sanierungsbedürftigkeit des Denkmals und behielten es im Hinterkopf. Der Rest der Geschichte ist bekannt.

Spendenkonto für das Denkmal: IBANDE1117055050 2008315161; Bank: Sparkasse Oder-Spree, Kontoinhaber: Gemeinde Woltersdorf, Verwendungszweck: Spende Denkmal 1.Weltkrieg