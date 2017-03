Für kostenlose Erleichterung

artikel-ansicht/dg/0/

Einladung zur Erleichterung: Jens Mörsel von der Stadtverwaltung klebt das Schildchen "Nette Toilette" an die Tür des Cafés Blue Ice in der Mühlenstraße. Insgesamt sechs Gaststätten in der Fürstenwalder Innenstadt machen bei der Aktion mit.

Bürgermeister Hans-Ulrich Hengst verlegte sein monatliches Pressegespräch am Dienstag in das "Blue Ice" - um dort das WC zu testen. Das Café in der Mühlenstraße beteiligt sich an der Initiative "Nette Toilette", das heißt, wer mal muss, kann dessen Örtchen kostenlos und ohne Gast zu sein benutzen.

Das Thema öffentliches WC ist seit Jahren immer wieder ein Thema auch in Gremien der Stadtverordnetenversammlung. Ein Gegenargument der Verwaltung: das wird teuer. Bis zu 50 000 Euro kostet die Errichtung samt Anschluss an Wasser und Abwasser und mit mindestens 10 000 Euro Unterhaltungskosten müsse man jährlich rechnen, sagte Hengst am Dienstag. Ein Versuch in der August-Bebel-Straße scheiterte vor Jahren wegen geringer Nutzung und hohem Aufwand.

Dann ist man vor Monaten auf die Initiative "Nette Toilette" gestoßen, bei der rund 230 Kommunen in Deutschland mitmachen. Viel Zeit und etliche Gespräche später ist es so weit. In folgenden Gaststätten sind während der Öffnungszeit Toiletten öffentlich und kostenlos zu nutzen: Restaurant Zeitlos, Café Herrlicher, Extrawurst (alle Eisenbahnstraße), Haus am Spreebogen (Altstadt), China-Restaurant am Dom (Domgasse) und Café Blue Ice. Damit man sie erkennen kann, erhalten sie eine kleinen roten Aufkleber an der Tür. Und ihre Adressen, samt Öffnungszeiten, werden auf dem Internetportal von "Nette Toilette", wofür es auch eine App gibt, eingetragen. Die Gaststätten erhalten von der Stadt eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 70 Euro pro Monat. 5000 Euro werden also im Jahr aus dem Haushalt zur Verfügung gestellt.

Sollte jemand das Bedürfnis haben, darüber zu schimpfen, kann er künftig auch bald das Internet nutzen: das war ein weiteres Thema beim Pressegespräch: Fürstenwalde ist ab 20. März auch beim "Maerker" dabei. Das ist eine Online-Plattform, über die Bürger schnell und unproblematisch Probleme an die Verwaltung melden können. Sie gibt es seit 2009, etliche Kommune in der Region wie Storkow und Grünheide sind längst dabei. Dass Fürstenwalde erst jetzt folgt, hat laut Hengst diesen Grund: jetzt gebe es einen Mitarbeiter, der sich darum kümmern kann. Da ist Jens Mörsel, der unter andrem noch für das Bürgerbudget und die "Nette Toilette" zuständig ist. Und gekümmert werden muss sich, denn "Maerker" soll nicht nur eine Meckerecke sein, sondern zur Problemlösung beitragen. Eingehende Meldung werden bis 18 Uhr des nächsten Tages angenommen, und an die zuständige Stelle weitergeleitet, innerhalb von drei Tage gibt es eine Antwort. Dann kann man auf dem Portal mit einem Ampelsystem nachvollziehen, wie weit die Bearbeitung ist."Unsere Bürger sind die besten Außendienstmitarbeiter, sie wissen wo der Schuh drückt. Und wir können schnell reagieren", sagt Hengst. Ab 20. März kann man die Aussage testen, dann gibt es dazu auch ein Button auf der Internetseite der Stadt. Man kann sich dann aber auch kostenlos ein App aufs Handy laden, und so gleich Schlaglöcher oder kaputte Laternen fotografieren und zum "Maerker" senden. "Das kann man anonym machen. Und wenn jemand seinen Namen angibt, ist das nur für uns und nicht öffentlich sichtbar", versichert Mörsel.

Seinen Ärger oder gute Vorschläge kann man aber in den nächsten Monaten auch auf andere Weise loswerden: bei den Einwohnerversammlungen, auch Bürgerdialoge genant, die bis zum Sommer in allen Stadtgebieten und Ortsteilen stattfinden. Vier Termine stehen fest, sie wurden beim Pressegespräch mitgeteilt:

¦ 14. März in Süd, in der Aula der Gerhard-Goßmann-Grundschule,

¦ 29. März in Trebus, Restaurant Seeblick,

¦ 26. April in Mitte, Festsaal Altes Rathaus,

¦ 16. Mai in Nord, Haus 2 der Sonnengrundschule.

Alle Veranstaltungen beginnen um 18.30 Uhr und werden, laut Entscheidung der Stadtverordnetenversammlung, vom Bürgermeister moderiert.