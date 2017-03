KVE Grüneberg zieht im Mai um

artikel-ansicht/dg/0/

Löwenberger Land (GZ) Klappt alles wie geplant, dann soll das neue Gebäude des Kommunalen Ver- und Entsorgungsbetriebes (KVE) auf dem Gelände der Kläranlage im Mai bezugsfertig sein. Noch aber wird im und am Gebäude in Grüneberg gearbeitet. Im Sanitärtrakt werden gerade die Fliesen angebracht, auch die Rampe zum Eingang, die einen barrierefreien Zugang zum Gebäude ermöglichen soll, entsteht erst noch. Manfred Telm, Chef des Bauamtes der Gemeinde Löwenberger Land, ist bei einem Rundgang durch das Gebäude dennoch mit dem Baufortschritt zufrieden.

artikel-ansicht/dg/0/1/1557714/

Zwei gute Gründe gibt es für den Umzug. Da ist zum einen die räumliche Trennung von Verwaltung und Kläranlage, denn bislang ist die Verwaltung noch im Grüneberger Dorfzentrum untergebracht. "Das wird die Zusammenarbeit erleichtern, weil viele Fragen schnell und unbürokratisch auf ganz kurzem Dienstweg geklärt werden können", so der Bauamtschef. "Außerdem werden sich durch den Neubau auch die Arbeitsbedingungen erheblich verbessern." Zusätzlich zu den Büro- und Arbeitsräumen gibt es einen Sanitärtrakt mit Duschen und einen Aufenthaltsraum mit integrierter Teeküche, der auch für Versammlungen genutzt werden kann.

Gut 22 mal 11 Meter misst die Grundplatte des Gebäudes. Von der Stärke her sei die Platte sogar so ausgelegt, dass auf das einstöckige Gebäude bei Bedarf ohne Probleme noch eine zweite Etage aufgesetzt werden könne, so Telm weiter.

Doch auch für die Verwaltung des Löwenberger Landes war der Neubau eine Herausforderung. "Wir befinden uns hier im Außenbereich, da gelten besondere Regeln, was und wie gebaut werden darf und welche Ausgleichsmaßnahmen dafür erforderlich sind", erklärt Telm. Die Wahl des Standortes auf dem Betriebsgelände des Klärwerkes hält Telm aus betriebswirtschaftlichen Überlegungen für angebracht. Außerdem sei die Zahl der Kunden, die tatsächlich zur Verwaltung des KVE kommen müssten, überschaubar. Weit wichtiger ist, dass das Gebäude barrierefrei zu erreichen sei.

Was nach dem Auszug des KVE aus dem Gebäude am Dorfanger in Grüneberg werden soll, ist bislang noch nicht geklärt. Sogar einen Verkauf will Telm nicht ausschließen. "Aber das muss geprüft werden. Insgesamt müssen wir als Gemeinde die Grundstücksflächen in dem Bereich neu ordnen. Dann ist Zeit, auch über eine neue Nutzung zu entscheiden", so Telm. Außer Frage steht nach seiner Aussage indes, dass die im Gebäude vorhandene Arztpraxis auf alle Fälle an diesem Standort erhalten bleiben soll.