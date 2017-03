C-Juniorinnen überzeugen in Hamburg

artikel-ansicht/dg/0/

Storkow (MOZ) Zum Abschluss der Hallensaison verschafften sich die Fußball-C-Juniorinnen des Storkower SC wie im vorigen Jahr beim SAGA-Girls Cup in Hamburg mit Platz5 ein Erfolgserlebnis. Dort traten die 18Mannschaften in jeweils zwei Vierer- und Fünfergruppen an.

Die Storkowerinnen spielten in einer Vierergruppe mit Vorjahressieger SC Condor, dem Vorjahresdritten TuS Büppel und SFC Stern Berlin. "Um diese Gruppe zu überstehen und ins Viertelfinale einzuziehen, mussten die Mädels schon von Anfang an richtig Gas geben", sagt SSC-Trainer Joachim Gerlach.

Im ersten Spiel trafen die Storkowerinnen auf den TuS Büppel. Sie zeigten gleich was sie können und gewannen nach Tor von Pauline Deutsch und Joanna Füchsel mit 2:0. Darauf folgten ein überzeugender 4:0-Sieg gegen den SFC Stern Berlin. Die Tore schossen Julia Klockenberg(2), Pauline Deutsch und Joanna Füchsel.

Im letzten Gruppenspiel traf der SSC auf den späteren Turniersieger SC Condor. Der ging in der 4.Minute mit 1:0 in Führung. "Zwei Minuten später wurde Jolie Halka bei einem Angriff von hinten gegen die gegnerische Torhüterin gestoßen. Jolie verletzte sich dabei und konnte nicht weiterspielen", erklärt Gerlach. Den fälligen Siebenmeter verwandelte Pauline Deutsch sicher zum 1:1. "Daraufhin nahm das Spiel an Härte zu und Pauline wurde so schwer verletzt, dass sie nach dem Turnier ins Krankenhaus musste. Die Diagnose: Knochenabsplitterung im Fuß", sagt Übungsleiter Gerlach.

Das 1:1 reichte zum Einzug ins Viertelfinale. Dort wartete der TuS Harsefeld. Die SSC-Mädchen machten ein klasse Spiel und erarbeiteten sich zahlreiche Torchancen - ohne auch nur eine davon zu nutzen. So musste wie schon im Vorjahr das Siebenmeterschießen im Viertelfinale entscheiden - und das endete wieder 1:2.

So blieben den Storkowerinnen nur die Spiele um Platz5. In dem entsprechenden Halbfinale war die JSG Geest der Gegner. Dort zeigten die Storkowerinnen, wie man in der Halle spielen sollte und begeisterten die Zuschauer mit ihrem prima Auftritt. Durch die Tore von Jolie Halka, Julia Klockenberg und Joanna Füchsel zogen die Nachwuchs-Fußballerinnen aus Storkow mit einem 3:0 in das Finalspiel um Platz 5 ein. Dort trafen sie auf den Meiendorfer SV. Durch zwei Tore von Joanna Füchsel beim 2:1-Endstand wurden die C-Juniorinnen des Storkower SC Fünfte - wie im Vorjahr. Bei der Siegerehrung wurden die Mädchen für ihre spielerische Klasse gelobt. Jolie Halka bekam die Auszeichnung als beste Spielerin des hochkarätig besetzten Turniers.

In die Freiluftsaison starten die SSC-Mädchen am 18. März mit einem Landesliga-Auswärtsspiel bei der SpG Belzig/Brandenburg.