Lieberoser Testspiel steigt am Sonntag

Lieberose (MOZ) Die Fußballer der Spielgemeinschaft Jamlitz/Lieberose bestreiten am Sonntag ein Testspiel in Vorbereitung der Rückrunde in der 2. Kreisklasse StaffelA Südbrandenburg. Zu Gast auf dem Sportplatz in Lieberose ist ab 14.30 Uhr Eintracht Wittmannsdorf. Die Spielgemeinschaft, die zuvor einen Test gegen Straupitz witterungsbedingt absagen musste, startet am 26.März mit einem Auswärtsspiel gegen die SpVgg in Raddusch in die zweite Halbserie.