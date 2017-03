Sieben Zicklein auf einen Streich

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Im Tiergehege gibt es seit kurzem Nachwuchs. Gleich sieben Zicklein sind im Februar geboren worden. "Die Ziegen haben am 18. Februar Zwillinge, am 22. Februar Drillinge und am 26. Februar Zwillinge bekommen. Ein Weibchen ist schon so gut wie verkauft, die anderen vier Weibchen und zwei Männchen stehen noch alle zum Verkauf", berichtet der Technische Leiter Jens Mahlich.