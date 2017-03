Zechiner brechen Schwedter Heim-Nimbus

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Im achten von neun Saison-Heimspielen ist es passiert: Die Classic-Kegler des FC Schwedt haben in der Herren-Verbandsliga zum ersten Mal auf ihren heimischen Bahnen in der Waldsportanlage verloren. Der Tabellenzweite SG Zechin setzte sich bei den Oderstädtern (4.) mit 6:2 Punkten und 3159:3133 Kegeln durch und bleibt Spitzenreiter Lok Cottbus auf den Fersen. Der ist am 25. März dann als letztes Team zu Gast in Schwedt.