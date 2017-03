Die ersten 14 Wohnungen sind schon bezogen

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (MOZ) 28 Eigentumswohnungen sollen auf dem Gelände der ehemaligen Ausflugsgaststätte Löcknitz-Idyll entstehen - 14 sind schon fertig. Das zweite Gebäude mit weiteren 14 Wohnungen soll bald folgen, außerdem das Hotel, sagt Investor Henri Reinbold. Er und sein Partner haben in den vergangenen Wochen, noch vor Beginn der Vegetationsphase, Bäume fällen lassen. Lothar Kober von der Linken-Fraktion im Stadtparlament hat in einer Pressemitteilung darauf hingewiesen, dass diese Bäume im Bebauungsplan zum Erhalt festgesetzt waren und schließt daraus, dass die Fällungen nicht genehmigt gewesen seien. Reinbold verweist indes auf eine Fällgenehmigung mit Befreiung vom Bebauungsplan. "Diesmal haben wir uns dreimal abgesichert", sagt er - und spielt damit auf die Fällungen vor einem Jahr an, die nicht genehmigt waren. Damals machten er und sein Planer Rainer Hoffmann ein Versehen geltend.