FSV Union II verpasst knapp das Remis

Fürstenwalde (MOZ) Die Fußballer des FSV Union FürstenwaldeII mussten in der Landesliga ein knappe Niederlage hinnehmen. Gegen den Tabellendritten Wacker Cottbus-Ströbitz unterlagen sie in der heimischen Bonava-Arena mit 2:3 (0:2). Unions Zweite bleibt damit Vorletzter in der Tabelle.

Die Gastgeber waren in der Anfangsphase durch die Ströbitzer Tore von Jacob Netzker (16.) und Gregor Holz (22.) in Rückstand geraten. Nach gut einer Viertelstunde in der zweiten Halbzeit fabrizierte der Fürstenwalder Martin Zeume ein Eigentor zum 0:3. Doch der FSV UnionII gab nicht auf und versuchte alles. Tim Strey traf dann in der Schlussphase (86., 90+2.) auch noch zweimal, doch zum Remis reichte es nicht mehr.

"Ein Punkt wäre verdient gewesen", sagt FSV-Union-II-Trainer Marcel Niespodziany. "Auf diese gute Leistung können wir aufbauen. Einziges Manko: Wir vergeben zu viele Chancen."